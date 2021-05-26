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疫情延燒 陳光復捐5000個口罩給馬公市公所

中央社 / 澎湖縣26日電

國內新冠肺炎疫情延燒，防疫挑戰當前，戴口罩聲浪再起，澎湖前縣長陳光復今天捐贈5000個口罩給馬公市公所，將分送給里長等第一線防疫人員使用。

澎湖縣政府發言人陳其育表示，縣府衛生局所控存的口罩與防護衣等重要防疫物資，都是中央流行疫情指揮中心依地方的需求來儲備，一旦發生疫情，作為第一線醫護與警消等防疫人員之用，至於市公所所獲5000個口罩，目前口罩量是充足的，市公所可本於權責自行配發。

陳光復表示，國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，台灣本島各縣市都告淪陷，澎湖仍保持零確診，第一線的防疫人員最為辛苦。陳光復在得知市公所的防疫口罩需求，協請廠商訂製5000個口罩，今天親自送至馬公市公所，由市長葉竹林受贈，並回贈感謝狀，市公所除了部份作為安全庫存備用外，其餘由工作人員即刻分送至市區各里長與社區作為防疫之用。

葉竹林表示，疫情嚴峻，什麼時候會趨緩或結束，誰都不知道，防疫不是口號，只有實實在在的做，戴口罩、勤洗手與保持社交距離，自保也保護他人。

陳光復也說，國內疫情擴大，防疫視同作戰，疫情當前，人人責無旁貸，除先前購買了5萬個口罩捐贈給各社區和學校使用，今天再捐贈5000個口罩給馬公市公所，供防疫人員使用。

口罩 疫情 陳光復

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