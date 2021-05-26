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高雄鐵路地下化綠園道續推進 舊三塊厝車站成打卡一景

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄鐵路地下化綠園道工程持續推進，中華三路至哈爾濱街路段，5月20日已開放通行。圖／高雄市工務局提供
高雄鐵路地下化綠園道工程持續推進，中華三路至哈爾濱街路段，5月20日已開放通行。圖／高雄市工務局提供

高雄鐵路地下化綠園道工程持續推進，全長15.37公里，中華三路至哈爾濱街之間的路段5月20日已開放通行，開放的園道還包括市定古蹟「舊三塊厝車站」，這是高雄現存日治時期的木構造火車站之一，成為園道打卡一景。

工務局表示，高雄鐵路地下化後，騰空的廊帶闢成綿延的綠廊道，並連結周邊商圈提升環境品質，其中串連三鳳中街南北貨商圈及後驛安寧街成衣商圈的中華三路至哈爾濱街園道，5月20日開放通行，自立路至哈爾濱街園道先開放北側車道雙向通行，待高雄車站完工營運後，民眾就可利用園道南北二側車道前往。

工務局也在三塊厝站設置迴轉道銜接既有道路，串聯周邊商圈。新工處指出，目前開放的園道路段包含市定古蹟「舊三塊厝車站」，這座舊車站是高雄市現存日治時期木構造火車站之一，新建的三塊厝車站也融入當地人文及原舊站的歷史特性，呼應舊站懷舊意象，將是打卡景點。

目前三塊厝車站鄰近提供約150個機車位及約15個汽車位，供台鐵旅客及遊客停車。

高雄鐵路地下化綠園道工程持續推進，中華三路至哈爾濱街路段，5月20日已開放通行，其中舊三塊厝車站將是打卡勝景。圖／高雄市工務局提供
高雄鐵路地下化綠園道工程持續推進，中華三路至哈爾濱街路段，5月20日已開放通行，其中舊三塊厝車站將是打卡勝景。圖／高雄市工務局提供

鐵路地下化 火車站 日治時期

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