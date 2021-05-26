高雄巿第一波疫苗剩不到百瓶 即將用罄

對抗新冠肺炎，施打疫苗仍是最好的作法，高雄市第一波配發的AZ疫苗至今已剩不到百瓶，第二波疫苗預估本周可配發，下周開打，但數量可能不及第一波多。高雄市衛生局疾管處表示，第二波除中央規定的前3類民眾可接種外，市長陳其邁也指示防疫旅館、防疫計程車等第一線高風險人員，務必提高接種率。

高雄市衛生局疾管處長何惠彬表示，高雄市第一波總共配發3萬3800劑疫苗，23家指定醫療院所施打至今，剩不到百瓶，剩餘的數量由先前預約的醫護人員繼續施打中。

至於第二波疫苗尚未到位，衛生局指配發的數量還未公布，可預估應比第一波少很多。先前醫界曾建議，將第二劑疫苗移作第一劑施打，讓更多民眾接種，擴充防禦面，但何惠彬表示，一切都需等中央指示。

她表示， 依中央規畫，新一波疫苗以醫護人員等前3類民眾為主要接種對象，市長也指示，包括防疫旅館、防疫計程車等第一線工作人員，一定要提高接種率。