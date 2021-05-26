澎湖機場將設快篩站 在地立委：不要刻意來澎湖快篩

中央同意離島地區比照台灣社區快篩站設置標準，澎湖縣長賴峰偉昨表示，將在最短時間內完成機場快篩站。在地的民進黨立委楊曜也呼籲，「台灣民眾不要刻意來澎湖快篩」，特別是有相關接觸史、不管有無症狀者，「都請留在自己鄰近的社區快篩站採檢」。

楊曜昨在臉書指出，一旦澎湖建置快篩站，縣府必須同步設置足夠的集中檢疫所、防疫旅館、防疫人員、物資，防止快篩結果呈現陽性者進入社區。基於防疫一體性，他也要求澎湖的兩家醫院必須全力配合縣長的各項防疫措施。

楊曜表示，期望澎湖是零確診的淨土，防疫工作不只是設立一個快篩站的問題，不論是陽性或偽陽性的處理流程、居家檢疫的規範、隔離檢疫場所的充足、醫院要增加PCR採檢能量等等都要有整體規畫。

楊曜說，從雙北疫情嚴重開始，自己就停止每天往返台北開會的工作模式，「減少移動就是為了保護澎湖這塊土地」，澎湖機場每日入境人數至今已降至500人以下，大部分應該都是有不得已的理由，必須往返台灣的鄉親朋友，縣府提供快篩站服務，也是對各位鄉親健康的防護。

「台灣民眾不要刻意來澎湖快篩」，楊曜也呼籲，有相關接觸史、不管有無症狀者，都請留在自己鄰近的社區快篩站採檢，「讓我們一起平安度過這波疫情。」