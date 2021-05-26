慎防成破口 高雄市熱點宣導街友入住短期旅館

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情增溫，防疫大作戰慎防任何破口，高雄市社會局近日加強街友露宿及活動地點宣導戴口罩並鼓勵入住短期旅館，目前已陸續有31人入住。

疫情升溫，街友常活動或聚集的地方可能成為防疫死角，引發社區及公園附近民眾疑慮。市府社會局社工持續到街友露宿活動等熱點發放口罩並提醒防疫戴口罩、保持社交距離、不群聚的重要性。

社會局列冊高雄市街友有395名，近日訪視聯絡並宣導入住短期旅館，慎防成為防疫破口。社會救助科指出，高雄市現有2處街友安置機構，因入住機構有其管理規定，因應疫情緊急需要，啟動「合約旅館短期安置」機制。

社會局統計至24日已有31名街友入住，並持續於熱區宣導並安排街友入住，要求共同抗疫，不成為防疫破口。

高雄市目前有2處街友中心，包括三民街友服務中心（惜緣居）、鳳山街友服務中心（慈心園），可安置86人，目前安置數量約40人；至於短期旅館共有3間，可安置140人，尚有餘裕，有需求者可以聯絡府社會局社會救助科。