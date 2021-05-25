民眾狂打防疫專線問確診者足跡 潘孟安籲：用來通報勿扮柯南

新冠肺炎疫情本土確診案例升溫，屏東縣已累計21例確診個案，屏東縣長潘孟安呼籲，防疫專線給通報使用，請民眾不要扮柯南，防疫專線一天接到8、90通電話詢問確診足跡，這樣會癱瘓防疫專線，他強調，縣內確診者足跡都會加強周遭清潔消毒，縣府都有掌握，也請大家不要獵巫。

「病毒無情、人間有愛」潘孟安說，不論確診個案來自哪個鄉鎮，請大家不要貼標籤，要有同理心，不要獵巫、不要傳假訊息，拜託大家，不分你我，共同做好防護。也請大家此時減少親友間互訪，現在網路資訊發達，用電話、視訊，不要移動，減少群聚。

潘孟安說，所有確診個案足跡表，都依中央流行指揮中心規範辦理，私人住宅不公布，公共場域如停留接觸15分鐘以上才公布，但一律都消毒，希望民眾不要一直打防疫專線詢問，防疫專線每天接到8、90通電話，爆多的電話量可能會癱瘓防疫專線。

潘孟安說，所有的資訊都公布在縣府官網「嚴重特殊傳染性肺炎專區」https://www.pthg.gov.tw/2019-ncov/Default.aspx，民眾可上網查，並請曾出入相關足跡地點的民眾，在公布足跡點日期起算14天進行自我健康監測。