防疫再升級 金門機場架設首台清消門讓鄉親更安心

國內新冠肺炎疫情持續升溫，幾乎台灣本島的縣市全失守，為了加強防疫，金門縣政府今日在尚義機場設置「智慧安全防疫門」(清消門)，可自動對到站旅客量測額溫，同時行全面性消殺病菌，是全國第一個機場設置清消門，首批使用的47位旅客都說，很方便、新鮮，透過先進的設備，希望可以將病毒攔阻下來，讓金門可以更安全。

金門縣長楊鎮浯今天下午偕同縣府觀光處長丁健剛、衛生局副局長李金治等人到機場視察清消門的設置，金門航空站主任洪念慈也全程陪同，楊鎮浯感謝航站配合選址，提供旅客多一層的保障、鄉親更多一層的安心。楊鎮浯強調，台灣各縣市目前均有確診案例，只剩金馬澎三離島維持零確診。疫情每天一直變化，因此，在防疫過程中，縣府的態度很簡單，只要對鄉親有幫助，就是義無反顧，「做就對了」，不但要做而且不能等。

楊鎮浯表示，在機場設置快篩站被撤銷，他接到很多鄉親好朋友建議，認為無論從地方制度法精神或傳染病防治法，甚至憲法的保障，均有商討的空間，可積極尋求法律程序救濟，但現在防疫工作是第一要務，但對縣府而言，把握時間檢視縣府還能為防疫做什麼，才是當務之急，所以目前還沒有採取法律救濟程序。

針對快篩令一事，楊鎮浯也說，昨天下午金門縣府已再度行文CDC申請設快篩站，今天上午的全國防疫會議中也提議，目前還是希望設在機場，如CDC仍堅持不准，希望在縣府可以主導的地方設置，但還要等CDC回應。目前縣府已與金門縣醫師公會對接，獲得醫護人力的支援，防疫旅管、集中檢疫所也有完整配套。

有關疫苗部分，楊鎮浯也提到，目前全台灣的疫苗供應不足，各縣市都非常努力，也都在想辦法尋求購買疫苗的管道，縣府目前正在盤點包含疫苗的來源，疫苗的種類跟數量，還有可施打的負載量，等資料精算出來，就會正式委託合格的廠商向CDC來提出申請。