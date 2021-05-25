攤商大受疫情衝擊 高市議員籲對民間服務業研擬補貼

高雄市政府昨公布包括公有市場攤商租金減半等紓困措施，民進黨高雄市議員陳致中今表示，這波疫情對服務業衝擊史無前例，建議對民營市場、夜市、小型攤商等重災區也應研擬具體補貼。經發局說，民有市場或是承租用地經營攤販，屬於民間商業行為，經發局已主動洽詢相關業者討論研擬方案。

此波疫情導致各行各業蕭條，高市各地公有市場陸續有攤商向民代陳情，希望疫情期間能減租。高市府昨宣布，公有市場攤商規費可減半，齊心助市民度難關。

不過除了公有市場攤商，很多服務業也盼市府紓困協助，陳致中今呼籲，建議市府擴大紓困範圍，搶救服務業「經濟疫情」。

陳致中說，忙於抗疫之際，本土疫情對餐飲、零售、觀旅娛樂等內需服務業的衝擊史無前例，業者哀嚎令人憂心忡忡。高市府昨對公有市場規費減半，建議對民營市場、夜市、小型攤商等重災區也應研擬具體補貼，另也盼中央對服務業的紓困金額應再提高，或可思考減稅、退稅救急。

高雄市光華觀光夜市發展促進會理事長顏永峻說，不能內用等加嚴措施實施後，他們流失了將近3分2來客數，只剩下零星外帶，他自己的店已乾脆暫停營業。

顏永峻說，夜市也會怕若有消費者染疫，可能導致整個夜市都遭殃，有些縣市已經宣布夜市全面暫停營業，高雄市現在還可以外帶，但如果為了防疫要再加嚴，他也可以理解，只是希望市府宣布時給予1、2天緩衝時間再執行，如果當天宣布當天實施，很多商家可能已叫貨備料，會遭受損失。

顏永峻說，現在很多補助措施如房屋稅等租稅減免，幾乎都是針對房東，承租的商家很難受惠，希望市府研擬相關補助配套，讓商家也能被紓困，否則有些人可能會因為無法營業又要付租金而撐不下去。

經發局表示，公有市場為市府產權，攤商承租攤位應繳納使用費。因受疫情影響，市府為減輕攤商營業成本，藉由使用費減半徵收，協助攤商在疫情期間減少負擔。