違反防疫規定 屏東舉發500件 未戴口罩468件占大宗

防疫人人有責，屏東縣府統計截至今上午9點，違反防疫規定舉發件數共有500件，其中又以未戴口罩舉發件數最多，累計達486件；屏東縣內埔警分局昨接獲民眾檢舉，鄰近內埔工業區的建中巷內有多名移工群聚且沒戴口罩，警方趕往現場發現，多名移工在路上聊天準備晚餐，有兩人未帶口罩，身上也沒口罩，就外出活動，警方依法舉發。

警方盤查時，2名年約30歲印尼籍移工大衛、阿明，未依全國三級警戒防疫規定戴口罩，甚至身上沒口罩，就外出活動，警方依違反傳染病防治法舉發，並函請縣府衛生局裁罰。

遭開罰兩名移工向警方表示，知道台灣的防疫，但不知要戴口罩規定，警方現場協請在場移工代為轉告同鄉移工，提醒現今防疫規範，停止室內5人、室外10人的家庭與社交聚會，避免群聚。

內埔警分局指出，新北勢派出所轄內有內埔工業區，廠房附近居住外籍移工人數眾多，下班閒暇，移工喜與同事友人歡聚話家常。但隨疫情愈發嚴峻，移工們群聚敘舊，恐違反防疫規定，成為防疫破口。