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防疫三級恐延長 高雄這些活動仍暫停
原訂全國防疫三級警戒至5月28日，但疫情仍不見緩解，恐再延長。高雄市多個原訂6月舉辦的活動，如觀光局世界自行車日、美食嘉年華系列活動等將再延期。
高雄市觀光局表示，目前6月可能受影響活動，包括6月3日配合交通部觀光局舉辦世界自行車日-全台串聯活動，原訂6月舉辦的美食嘉年華系列-鍋物、十面埋伏單車系列活動玩家型路線（百人以內），第十四屆阿公店溪文學獎頒獎典禮及學校畢業典禮等均延期或取消。
此外，6月運發局2021年高雄李寧力羽美盃全國分級分齡羽球公開賽，勞工局徵才活動、庇護工廠行銷活動，文化局第十四屆阿公店溪文學獎頒獎典禮和教育局小港高中、中山國中畢業典禮及樂陶陶趣市集等，也均取消或延期。
高捷運量銳減至假日僅剩1萬多人次搭乘，商店街不少商家也無法營業，高捷去年已針對疫情減租，高捷表示，今年目前尚無相關規畫。
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