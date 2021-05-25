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金門快篩令被撤 旅台各同鄉會串聯發聲明力挺楊鎮浯
金門縣政府公告所有入境人員須持三天內核酸檢驗陰性證明，否則就「入境快篩」，但在執行前數小時卻遭中央流行疫情指揮中心以違法為由撤銷。金門縣長楊鎮浯在各媒體前火大回應，新聞攻佔各媒體，旅台金門同鄉會昨日深夜也由台灣金門同鄉會總會總會長楊維居、創會長李台山暨全台27個金門同鄉會理事長發出共同聲明，「請陳部長留給金門人一條生路」，表態力挺楊鎮浯正確的入境快篩政策。
這份聲明中表示，從去年初開始，新冠病毒肆虐全球，造成一億多人口確診，數百萬人喪命。 而台灣能在這場浩劫中維持了一年多沒有大量感染的奇蹟，真是托天之幸。 然而今年5月13日起，每天超過數百例的病毒確診，已使自滿的防疫中心 亂了手腳慌了心、不知所措，地方政府紛紛展開自救，日益惡化的疫情眼看著就要覆蓋全國，只能呼救上蒼，何其悲哀！ 所幸離島的金門，由於鄉親潔身自律配合防疫規定，一直是化外淨土，這是在地鄉親父老的驕傲。
各金門同鄉會也表示，身在異鄉的我們也為家鄉父老的健康安定感到慶幸。希望它是永遠的淨土，為了不傷害老家，在這段期間內我們即使於金門有要務在身，也儘量不返鄉，避免給家鄉帶來不可測的意外，這也是防堵病毒最好的方法。
各同鄉會也指出，楊縣長決定在機場實施入境旅客快篩，以阻隔帶原者在金門傳播，造成對金門的嚴重傷害，何況金門醫療資源不足，一旦大量民眾確診重症，何處求醫？請問陳部長可曾派多少醫護人員和器材到金門佈屬，你不准金門阻絕病毒入境，是何居心？我們知道你不會給答案。我們能做的就是在外不返鄉，不使病毒進入金門，也很明確表示，全力支持楊縣長正確的入境快篩政策、支持陳玉珍立委強力要求陳時中部長，撤回對金門不公平的待遇，留給金門鄉親父老一條生路。
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