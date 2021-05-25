金門快篩令被撤 旅台各同鄉會串聯發聲明力挺楊鎮浯

金門縣政府公告所有入境人員須持三天內核酸檢驗陰性證明，否則就「入境快篩」，但在執行前數小時卻遭中央流行疫情指揮中心以違法為由撤銷。金門縣長楊鎮浯在各媒體前火大回應，新聞攻佔各媒體，旅台金門同鄉會昨日深夜也由台灣金門同鄉會總會總會長楊維居、創會長李台山暨全台27個金門同鄉會理事長發出共同聲明，「請陳部長留給金門人一條生路」，表態力挺楊鎮浯正確的入境快篩政策。

這份聲明中表示，從去年初開始，新冠病毒肆虐全球，造成一億多人口確診，數百萬人喪命。 而台灣能在這場浩劫中維持了一年多沒有大量感染的奇蹟，真是托天之幸。 然而今年5月13日起，每天超過數百例的病毒確診，已使自滿的防疫中心 亂了手腳慌了心、不知所措，地方政府紛紛展開自救，日益惡化的疫情眼看著就要覆蓋全國，只能呼救上蒼，何其悲哀！ 所幸離島的金門，由於鄉親潔身自律配合防疫規定，一直是化外淨土，這是在地鄉親父老的驕傲。

各金門同鄉會也表示，身在異鄉的我們也為家鄉父老的健康安定感到慶幸。希望它是永遠的淨土，為了不傷害老家，在這段期間內我們即使於金門有要務在身，也儘量不返鄉，避免給家鄉帶來不可測的意外，這也是防堵病毒最好的方法。