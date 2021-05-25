快訊

被認罪的KGB人質？歐盟封鎖天空制裁白俄「空匪」

綠營黨工之夫反串被抓包 揭露綠網軍手法是另場「認知作戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

配合宅在家停車費增 高市議員籲：停車計時收費減半

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市議員黃文益建議疫情期間降低停車收費。圖／高雄市議會民進黨團提供
高雄市議員黃文益建議疫情期間降低停車收費。圖／高雄市議會民進黨團提供

新冠肺炎疫情三級警戒，政府希望民眾盡可能宅在家避免外出，也因此衍生額外開銷。民進黨高雄市議員黃文益今指，近來配合政府防疫政策，市民移動頻率大幅降低，停車費也隨之暴增，成為不小開銷，呼籲市府在三級警戒期間可暫將市內計時收費停車格的費用減半，為市民降低些許負擔。交通局初步回應表示，會再進一步討論。

黃文益指出，許多住在高雄市區的市民，下班後都必須把車子停到路邊的收費停車格內，由於晚上時間通常只收費到晚間8點，不致造成太大負擔。

然而，黃文益說，近日他接獲不少市民反映，在全國進入疫情三級警戒之後，因公家機關與民間企業紛紛配合啟動分流上班或在家辦公等機制，市民的移動頻率大幅降低，使停車費用成為一筆不小的開銷。

黃文益強調，為了防堵疫情，當前國內的經濟活動已降至最低程度，許多市民可能因此收入銳減，卻還要負擔比往常更高的停車費用，這對辛苦配合國家防疫政策的市民來說並不友善，市府在鼓勵民眾盡量待在家裡的同時，或可思考在三級警戒期間，暫時調降路邊停車格的計費標準。

黃文益建議，「計次收費」停車格因較不受疫情因素影響，可維持現行的收費標準。但包含高費率停車格在內的「計時收費」停車格則可減半計費，例如原本每小時30元的停車位，在三級警戒期間就改為每小時15元，如此不但可為身處艱困抗疫時期的市民帶來小確幸，也或許能藉此拋磚引玉，鼓勵民間收費停車場共體時艱、一同響應。

三級警戒 疫情 高雄市

延伸閱讀

台南科學園區附近停車格不足 近來流行橫向一格停兩輛

軌道建設四線齊發要超前部屬 林欽榮：聯開案先行

綠帶改名鐵道街 挨批一意孤行

清景麟基金會包場 偏鄉學校師長共賞「聽見歌 再唱」

相關新聞

高雄海洋局將延續紓困措施 降低疫情衝擊漁產品

國內疫情升溫，全國防疫進入三級警戒，為降低行業衝擊，高雄市政府海洋局，配合市府政策，將漁港使用規費、市有房地租金減半，並...

配合宅在家停車費增 高市議員籲：停車計時收費減半

新冠肺炎疫情三級警戒，政府希望民眾盡可能宅在家避免外出，也因此衍生額外開銷。民進黨高雄市議員黃文益今指，近來配合政府防疫...

高市聯醫增設戶外安心門診 分流非緊急醫療需求者就醫

全國防疫處於三級警戒中，高雄市立聯合醫院宣布即日起增設「戶外安心門診」，將門診地點設置於院外員工停車場，提升防疫層級，防...

高市要求住旅館 隔離者怨多開銷

一群高雄市民因與確診者有接觸史遭匡列隔離，住家環境符合一人一戶，卻被市府要求住防疫旅館，他們認為無辜受牽連，衍生相關費用...

每天運量18萬跌到1萬 高捷提早收班

高雄市昨增加5例、屏東縣新添3例確診個案，兩地個案有數名是牌友關係。高雄市長陳其邁呼籲近期有雙北旅遊史、去過串門子餐廳、...

高、屏農民守田防搶水 屏農指責陳其邁「歹𤆬頭」

高雄水情嚴峻，屏東農民為了農業用水指責高雄市長陳其邁不該帶頭搶水。因為今年乾旱，搶水紛爭特別多。每逢輪灌日到來，為預防無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。