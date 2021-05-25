配合宅在家停車費增 高市議員籲：停車計時收費減半

新冠肺炎疫情三級警戒，政府希望民眾盡可能宅在家避免外出，也因此衍生額外開銷。民進黨高雄市議員黃文益今指，近來配合政府防疫政策，市民移動頻率大幅降低，停車費也隨之暴增，成為不小開銷，呼籲市府在三級警戒期間可暫將市內計時收費停車格的費用減半，為市民降低些許負擔。交通局初步回應表示，會再進一步討論。

黃文益指出，許多住在高雄市區的市民，下班後都必須把車子停到路邊的收費停車格內，由於晚上時間通常只收費到晚間8點，不致造成太大負擔。

然而，黃文益說，近日他接獲不少市民反映，在全國進入疫情三級警戒之後，因公家機關與民間企業紛紛配合啟動分流上班或在家辦公等機制，市民的移動頻率大幅降低，使停車費用成為一筆不小的開銷。

黃文益強調，為了防堵疫情，當前國內的經濟活動已降至最低程度，許多市民可能因此收入銳減，卻還要負擔比往常更高的停車費用，這對辛苦配合國家防疫政策的市民來說並不友善，市府在鼓勵民眾盡量待在家裡的同時，或可思考在三級警戒期間，暫時調降路邊停車格的計費標準。

黃文益建議，「計次收費」停車格因較不受疫情因素影響，可維持現行的收費標準。但包含高費率停車格在內的「計時收費」停車格則可減半計費，例如原本每小時30元的停車位，在三級警戒期間就改為每小時15元，如此不但可為身處艱困抗疫時期的市民帶來小確幸，也或許能藉此拋磚引玉，鼓勵民間收費停車場共體時艱、一同響應。