快訊

被認罪的KGB人質？歐盟封鎖天空制裁白俄「空匪」

綠營黨工之夫反串被抓包 揭露綠網軍手法是另場「認知作戰」

疫情衝擊民眾少出門 高捷運量掉9成

中央社 / 高雄25日電

受到新冠肺炎（2019 冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫影響，民眾減少出門，也有人居家上班，大眾運輸使用率遽減，高雄捷運及輕軌運量大受衝擊，高捷公司統計，運量掉約9成。

疫情增溫，齊心防疫是重要課題，民眾減少非必要出門，加上百貨公司、賣場出現確診者足跡，民眾心慌慌即使出門也避免搭乘大眾運輸工具。

高雄捷運公司公共事務處長王柏雁今天指出，全力配合防疫，加密車廂及車站清消次數，確保使用者安全，運量也大幅下滑。

他指出，高捷平日有約14萬人次運量，統計5月13日以後，運量跌到10萬7572人次，運量持續下滑，5月23日的運量1萬941人次；更有甚者，過去假日的捷運日均量有約20萬人次，但是以23日為例，1萬941人次，其實運量足足掉約95%。

王柏雁說，過去，輕軌每日運量約1.2萬人次，受到疫情衝擊，日運量從5月13日的3702人次掉到5月23日的671人次；另外，公車運量也很慘澹，過去平均日運量約9.7萬人次，現在剩約2.6萬人次，減少約7成。

因應疫情發展，高捷拉長假日班距為全日15分鐘，平日維持尖峰班距4至6分鐘，離峰班距10分鐘，25日起取消午夜12時四個端點站對開末班車，改為晚上11時發出末班車；輕軌則維持全日15分鐘班距。

高捷公司提醒民眾，搭乘輕軌與捷運務必全程配戴口罩，並籲未使用記名電子票證乘客應於進站乘車前完成簡訊實聯制。

疫情 捷運 高捷

延伸閱讀

侯友宜防疫民調奪六都冠軍 綠營首長慘墊底

防疫分流 台南北門區公所啟動異地辦公

馬來西亞吉隆坡輕軌事故 47名乘客受重傷

史上最慘...高捷運量剩1萬多 下午將調15分鐘一班

相關新聞

金門快篩令被撤 旅台各同鄉會串聯發聲明力挺楊鎮浯

金門縣政府公告所有入境人員須持三天內核酸檢驗陰性證明，否則就「入境快篩」，但在執行前數小時卻遭中央流行疫情指揮中心以違法...

配合宅在家停車費增 高市議員籲：停車計時收費減半

新冠肺炎疫情三級警戒，政府希望民眾盡可能宅在家避免外出，也因此衍生額外開銷。民進黨高雄市議員黃文益今指，近來配合政府防疫...

高雄海洋局將延續紓困措施 降低疫情衝擊漁產品

國內疫情升溫，全國防疫進入三級警戒，為降低行業衝擊，高雄市政府海洋局，配合市府政策，將漁港使用規費、市有房地租金減半，並...

高市聯醫增設戶外安心門診 分流非緊急醫療需求者就醫

全國防疫處於三級警戒中，高雄市立聯合醫院宣布即日起增設「戶外安心門診」，將門診地點設置於院外員工停車場，提升防疫層級，防...

高市要求住旅館 隔離者怨多開銷

一群高雄市民因與確診者有接觸史遭匡列隔離，住家環境符合一人一戶，卻被市府要求住防疫旅館，他們認為無辜受牽連，衍生相關費用...

每天運量18萬跌到1萬 高捷提早收班

高雄市昨增加5例、屏東縣新添3例確診個案，兩地個案有數名是牌友關係。高雄市長陳其邁呼籲近期有雙北旅遊史、去過串門子餐廳、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。