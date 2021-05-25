疫情衝擊民眾少出門 高捷運量掉9成

受到新冠肺炎（2019 冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫影響，民眾減少出門，也有人居家上班，大眾運輸使用率遽減，高雄捷運及輕軌運量大受衝擊，高捷公司統計，運量掉約9成。

疫情增溫，齊心防疫是重要課題，民眾減少非必要出門，加上百貨公司、賣場出現確診者足跡，民眾心慌慌即使出門也避免搭乘大眾運輸工具。

高雄捷運公司公共事務處長王柏雁今天指出，全力配合防疫，加密車廂及車站清消次數，確保使用者安全，運量也大幅下滑。

他指出，高捷平日有約14萬人次運量，統計5月13日以後，運量跌到10萬7572人次，運量持續下滑，5月23日的運量1萬941人次；更有甚者，過去假日的捷運日均量有約20萬人次，但是以23日為例，1萬941人次，其實運量足足掉約95%。

王柏雁說，過去，輕軌每日運量約1.2萬人次，受到疫情衝擊，日運量從5月13日的3702人次掉到5月23日的671人次；另外，公車運量也很慘澹，過去平均日運量約9.7萬人次，現在剩約2.6萬人次，減少約7成。

因應疫情發展，高捷拉長假日班距為全日15分鐘，平日維持尖峰班距4至6分鐘，離峰班距10分鐘，25日起取消午夜12時四個端點站對開末班車，改為晚上11時發出末班車；輕軌則維持全日15分鐘班距。

高捷公司提醒民眾，搭乘輕軌與捷運務必全程配戴口罩，並籲未使用記名電子票證乘客應於進站乘車前完成簡訊實聯制。