高雄海洋局將延續紓困措施 降低疫情衝擊漁產品

國內疫情升溫，全國防疫進入三級警戒，為降低行業衝擊，高雄市政府海洋局，配合市府政策，將漁港使用規費、市有房地租金減半，並加強水產品行銷推廣，同時啟動或延續多項紓困措施，協助漁業及海洋相關產業減輕疫情衝擊。

海洋局局長張漢雄指出，去年疫情爆發，高雄漁產品國際訂單減少、大陸及外銷市場通路萎縮，近期國內疫情再度升溫，防疫措施升級，經營觀光魚市場及海上遊憩活動的業者，為配合防疫，也禁止內用或暫停營業。

市府近期提出相應的紓困措施，協助產業度難關，張漢雄表示，將延續去年漁港設施或漁民服務中心等，市有房地租約業者減半收取租金，同時就海上遊樂船舶、工作船也減半收取漁港使用規費。

張漢雄說，除租金減半措施，為穩定漁產品產銷平衡，規畫辦理水產品推廣促銷，結合各區漁會、產銷班、養青、加工廠等，開發小包裝及調理產品，以符合家庭市場宅配需求。

張漢雄還說，輔導已認證的清真水產品讓餐飲業及電商合作，提升水產品附加價值，增加通路及銷售量，協助水產品業者及漁民以自有品牌擴大國內市場銷售，以減少產業衝擊。