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高市聯醫增設戶外安心門診 分流非緊急醫療需求者就醫
全國防疫處於三級警戒中，高雄市立聯合醫院宣布即日起增設「戶外安心門診」，將門診地點設置於院外員工停車場，提升防疫層級，防堵院內感染發生，也讓民眾在疫情期間不要因為害怕進醫院而中斷治療。
高市聯醫社區醫學部主任徐立昇表示，疫情期間，提醒糖尿病、高血壓、腎臟病、心血管疾病等慢性病患的藥物控制不能間斷，醫院家醫科、健檢中心結合藥劑科慢籤領藥業務，共同在院外協助慢性病患或是其他非緊急醫療需求者就醫，希望緩解民眾對於醫院的恐慌，也能夠安心的繼續控制病情。
高市聯醫戶外安心門診，在周一至周五，每日上、下午各開設一診次，提供無緊急醫療需求民眾服務。像是慢性病情穩定可快速照原處方開藥、領取第二、第三次慢性處方，或是僅需於回診前到院抽血等。民眾可透過預約、現場掛號，至戶外安心門診確認體溫、排除TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）後，就可提供及時診療服務。
高市聯醫院長馬光遠表示，為了落實分流就醫，降低感染可能性，院方將非緊急醫療需求的門診服務拉至院外，與院區區隔。不過近日天氣炎熱，在戶外等候看診、領藥可能會有些許不適，提醒民眾要多補充水分。
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