高市聯醫增設戶外安心門診 分流非緊急醫療需求者就醫

全國防疫處於三級警戒中，高雄市立聯合醫院宣布即日起增設「戶外安心門診」，將門診地點設置於院外員工停車場，提升防疫層級，防堵院內感染發生，也讓民眾在疫情期間不要因為害怕進醫院而中斷治療。

高市聯醫社區醫學部主任徐立昇表示，疫情期間，提醒糖尿病、高血壓、腎臟病、心血管疾病等慢性病患的藥物控制不能間斷，醫院家醫科、健檢中心結合藥劑科慢籤領藥業務，共同在院外協助慢性病患或是其他非緊急醫療需求者就醫，希望緩解民眾對於醫院的恐慌，也能夠安心的繼續控制病情。

高市聯醫戶外安心門診，在周一至周五，每日上、下午各開設一診次，提供無緊急醫療需求民眾服務。像是慢性病情穩定可快速照原處方開藥、領取第二、第三次慢性處方，或是僅需於回診前到院抽血等。民眾可透過預約、現場掛號，至戶外安心門診確認體溫、排除TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）後，就可提供及時診療服務。