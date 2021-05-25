高雄市開鑿32口井達陣 9.6萬噸水源26日到位

因應旱季，高市府啟動鑿井工程，水利局已順利完成32口井開鑿，並有24口已經出水，剩下8口井預計26日出水，達成挹注每天9.6萬噸水源目標。

抗旱大作戰，高市規劃開鑿32口井，近一個月的努力，高市府水利局今天指出，已經順利完成24口水井的出水，其餘8口會在26日出水；每口3000噸出水量，共可挹注高屏溪攔河堰及水庫等共每天9.6萬噸水源。

高雄市目前每天的用水量約134萬噸，除了從高屏溪攔河堰取水，伏流水、地下水、水庫供給之外，近來南化水庫也每天給水約3萬噸。

高屏溪攔河堰的供水最大宗，連日來，高雄市山區局部降雨，南水局觀測資訊今天顯示，高屏溪攔河堰的川流量每秒5.8立方公尺，已比日前每秒低到3.8立方公尺略有增加，24日的取水量約44萬噸。

面對極不穩定的汛期及降雨是否在集水區的問題，高雄市4月啟動鑿井增闢水源，也調度移動式抽水機要增加備援水。高雄市多元抗旱措施，市長陳其邁說這些「救命水」，可保高雄至6月中旬維持目前的水情橙燈。