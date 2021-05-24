避免遊客群聚 高雄大港橋25日起暫停開放通行
國內疫情嚴峻，全國進入三級警戒，路上人車減少許多，高雄港務分公司今天指出，為避免遊客群聚，高雄港大港橋將從明天上午起暫停開放通行，未來視疫情發展訂定開放時間。
因應國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，國內進入三級警戒，高雄港務分公司今天晚間表示，明天上午起將暫停開放通行。
高雄港務分公司指出，由於國內疫情嚴峻，全國實施第三級防疫警戒，為避免遊客群聚，並配合政府防疫政策，高雄港大港橋自明天上午8時起暫停開放通行。
不過，針對未來何時會再開放，高雄港務分公司則表示，未來將視疫情狀況，再訂定開放時間，目前仍未定案。
位在高雄港第三船渠的大港橋是台灣首座可旋轉的行人跨港大橋，也是亞洲最長跨港旋轉橋；緊臨高雄輕軌駁二大義站，結合高雄水岸輕軌，串連駁二藝術特區、高港棧庫群及亞洲新灣區。
大港橋長110公尺、橋寬5公尺到11公尺不等，可供550人及自行車同時通行。每次開啟及閉合各約5分鐘完成，可提供民眾步行或自行車通行，縮短進出駁二、蓬萊港區原需30分鐘的步行距離。
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