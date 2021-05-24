高市推12項紓困方案 減收場域租金房屋娛樂稅

因應疫情升溫，高雄市政府今天宣布推出12項紓困方案，財政局將針對各項如地上權、建物標租案件減收租金等、並減免房屋跟娛樂稅，經發局也將延長減收產業園區等各項費用。

因應國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，高雄市政府推出12項紓困方案，市長陳其邁晚間在臉書表示，紓困方案包括齊心防疫2.0專案貸款、青創貸款還款展延及利息補貼 、市有產業園區規費減半租金緩繳、市有地租金減免、公有市場攤商規費減半、安心就業計畫、（線上）職訓津貼補助、勞工失業生活及其子女就學補助、稅捐緩繳減（免）、市府場館規費減緩繳、農漁業多元行銷及補助，並設置紓困專線07-822-0300。

高市財政局說明，出租商業使用且已營運中設定地上權案件，今年5月至12月租金減收60%；建物標租案件自整建裝修完成後，年底前租金減收60%；營業用承租戶5月到12月租金主動減收30%；另外，一般市有非公用土地，原「租金」及「使用補償金」繳納期限也延長1個月。

地方稅部分，娛樂稅自5月15日至6月8日主動辦理停徵；業者若受疫情影響縮小營業面積，稅捐處將主動輔導申辦按較低房屋稅率課徵。個人戶若有無法如期繳納房屋稅，也可申請展延繳納期限或延、分期繳稅。

企業或公有市場，經發局因應疫情將延長減收產業園區、公有市場、市府場管的租金及規費和權利金等。除產業園區租金繳納期限確定延長至明年6月30日外，其餘將持續延長至市府解除一級指揮中心開設的下個月為止。

經發局長廖泰翔指出，市府去年5月起減半公有市場使用費，同時針對轄管的岡山本洲、和發產業園區提供管維費減半、污水處理費及租金緩繳1年。委外的OT、ROT市場、場館以及新創基地也提供租金或使用費減免、延長營運和繳納權利金期限等，盡可能減少業者、商家負擔。

此外，高雄銀行更配合財政局推出「齊心防疫2.0」貸款，貸款金額最高新台幣100萬元，利率1.68%，貸款期間5年，申辦期間至110年12月31日為止；「高雄市政府中小企業商業貸款及策略性貸款」機動利率調降為1.94%，同時依類別提高貸款額度，凡符合5G、AI、AIOT、資通訊、智慧電子產業，或進駐創業基地及獲SBIR補助業者，最高貸款額度達1000萬元。