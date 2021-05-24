高市紓困3方案 無薪假領1萬900元
疫情持續嚴峻，為解決因疫情對基層勞工造成影響。高雄市政府勞工局分別提供「安心就業計畫」等3項方案，包括無薪假每月最高可領到1萬900元。
勞工局長周登春不忘提醒勞工，3項方案都已規劃上線可立即服務。民眾如有需要可向勞工局各就業服務站台，或撥打高雄紓困服務專線07-8220300洽詢。
勞工局說明，「安心就業計畫」是為協助因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情而減班休息勞工，事業單位因疫情影響與員工協商實施「減班休息」，並向勞工局進行通報(按月計酬全時勞工，每月工資仍不得低於現行基本工資新台幣2萬4000元)，勞工可申領勞工投保薪資與實領薪水差額一半的補助，每月最高可領到1萬900元。
「線上職訓津貼補助」則是為協助減班休息勞工，充分利用暫時減少的工時提升自我技能。勞工於減班時段參加訓練課程，得申請訓練津貼補助，每月最高120小時，每小時比照基本工資160元發給，但補助時數不得超過每月減少工時數。
至於「勞工失業生活及其子女就學補助」，包括針對就業保險被保險人如因疫情致非自願離職，即可領取「失業給付」，按平均月投保薪資60%發給，若申請人有扶養親屬者加發最多20%；給付期間為6個月，如退保時已屆45歲或身心障礙者，最長可領9個月。
至於失業勞工子女就學補助，將從9月受理申請，補助額度為公立高中職（含五專前3年）4000元、私立高中職（含五專前3年）6000元、公立大專院校（含五專後2年）1萬3600元、私立大專院校（含五專後2年）2萬4000元。另申請人符合獨力負擔家計條件，或有子女2人以上就讀大專校院，且均符合補助規定者，再加給20%。
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