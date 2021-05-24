日頭赤焰焰 南高屏山區小雨水庫進帳有限

中央社 / 台北24日綜合報導

南部旱象持續，今天只有屏東瑪家鄉山區雨量達83毫米，雖沒破百但久旱甘霖也讓部落居民相當興奮。另外，高雄山區這兩天降雨，挹注旗山溪甲仙堰提升流量，盼透過越域引水增量南化水庫

依中央氣象局資料，截至下午5時30分，屏東地區最高雨量下在瑪家鄉山區，達83毫米。另外，三地門、泰武山區也有下雨，三地門、瑪家山區都是高屏溪流域上游，南區水資源局副局長鄒漢貴表示，兩地降雨量對高屏溪水量挹注不大，截至中午這兩天高屏溪流域雨量只有10.8毫米，流量沒有增加。

高雄地區高溫炎熱，大樹、田寮跟內門都出現攝氏36度以上高溫。桃源區寶山、藤枝一帶山區下午因鋒面接近及午後對流雲系發展旺盛影響開始降雨，桃源區小關山觀測站過去1小時時雨量達46毫米。

依南水局觀測資料，高屏溪攔河堰今天累積雨量僅6.9毫米、甲仙攔河堰則達6.7毫米，但水庫集水區沒有雨量進帳。目前阿公店水庫蓄水量37立方公尺，蓄水率2.42%；澄清湖水庫蓄水量200立方公尺，蓄水率76.05%；鳳山水庫蓄水量410立方公尺，蓄水率57.26%。

甲仙攔河堰昨天流量僅每秒0.8立方公尺，經逕流至下游時間，川流量提升至最高每秒1.28立方公尺，可讓南水局增加越域引水量，將水存入高雄與台南共用的南化水庫內。

南化水庫越域引水工程計畫是南化水庫計畫延續，在高雄市甲仙大橋上游約450公尺處設堰取水，以輸水隧道將旗山溪豐水期（每年6月至10月）多餘水量引入南化水庫運用，以提高南化水庫供水量，滿足南高民生及工業用水。

台南地區今天白天是高溫炎熱的晴朗天氣，沒有下雨，傍晚左右在南化區、白河區各出現些微雨勢，南化區到晚間7時累積12毫米雨量。在水庫集水區方面，曾文水庫集水區至晚間7時為止累積13.7毫米雨量，南化水庫集水區則有2.6毫米。

依南水局下午最新觀測資料，曾文水庫蓄水量3038萬立方公尺，蓄水率5.96%；烏山頭水庫蓄水量2906萬立方公尺，蓄水率36.98%；南化水庫蓄水量779萬立方公尺，蓄水率8.56%。

南化水庫 雨量 高屏溪

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