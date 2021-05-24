屏縣潮州鎮快篩站篩檢98人全都陰性 將再核酸檢測

屏東縣潮州鎮發生新冠肺炎群聚感染，全縣17例確診案中有10例在潮州，縣府今天在潮州開啟屏東縣第一個快篩站，共有98人篩檢，全部都是陰性，縣府表示，將再進行核酸檢測。

潮州鎮截至昨天共出現7例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例後，縣長潘孟安指示在潮州鎮設置快篩站，今天又再增加3例，全縣17例確診案有10例在潮州。

潮州篩檢站今天下午進行篩檢，今天有100個名額，至下午5時篩檢結束，一共有98人篩檢，縣府表示，全部都是陰性，98人將再進行核酸檢測（PCR）。

縣府表示，明天起上、下午篩檢班次各100個名額，網路預約上、下午共60個名額已滿，電話預約上午30個名額已滿，截至今天下午6時，下午的電話預約有19人，另有現場掛號各有40個名額。

縣政府表示，社區篩檢站的優先篩檢對象為潮州鎮泗林里、四春里、光春里、三和里里民；與確診者足跡有同時間重疊的潮州鎮居民；4月20日至5月19日有雙北旅遊史，且有症狀的潮州鎮居民。