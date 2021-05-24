高、屏農民守田防搶水 屏農指責陳其邁「歹𤆬頭」

高雄水情嚴峻，屏東農民為了農業用水指責高雄市長陳其邁不該帶頭搶水。因為今年乾旱，搶水紛爭特別多。每逢輪灌日到來，為預防無良農友私自截斷用水，農民徹夜值班「固田水」，年紀加總超過150歲的阿公、阿嬤為搶水翻臉是家常便飯，高雄農民嘆深夜搶水的日子很苦，只是以往民間搶水，不料現在連縣市政府也跟進。

高雄六龜、茂林昨天下午降雨量約百毫米，源自茂林的濁口溪卻因溪流築堤因素，水流多數流往屏東高樹，未匯入高屏溪，市府水利局派挖土機移除部分土堤，讓水也能流入高雄流域，此舉引發軒然大波。

高雄杉林、美濃一帶稻田面積寬廣，過去農民在乾旱時期為搶水大打出手，拿鋤頭、鐮刀對峙，流血衝突時有所聞，還有人因搶水太痛苦，索性放棄種水稻。原本栽種7分地稻田的杉林邱姓女農擔心缺水，今年只種一半。她說，近來一周輪灌2天，灌溉日就是戰鬥日，大家都擔心水被上游截光；某天深夜巡田，她眼見四下無人，偷把水源截斷全灌往自家田地，豈料黑漆漆夜裡瞬間亮起一盞盞燈火表達無聲抗議，原來大家都守在田裡，沒人回家睡覺。

邱姓女農說，看見高屏縣市為水源不愉快絲毫不意外，自古以來，水源本來就會引起很大戰爭，原本是工業搶農業，現在演變跨縣市搶水，人類對山林的保護不夠，大家都要檢討。