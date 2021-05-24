因應串門子、漢神櫃姐案 高市擴大快篩對象

因應高市「串門子」餐廳群聚案，以及找無感染源「漢神巨蛋櫃姐」案，高雄市長陳其邁今天表示，擴大針對三類對象提供快篩服務，符合資格者可撥打1999安排採檢。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增5例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，高雄市政府下午召開防疫應變會議，會後由市長陳其邁主持會後記者會，並擴大快篩至三類對象，符合資格者可撥打1999安排採檢。

對於快篩資格，陳其邁表示，除5月1日後有雙北旅遊史且出現症狀者，包括「串門子」及「漢神櫃姐」案也提供民眾快篩，包括14日後前往「串門子」活動者，以及與曾至「串門子」活動者接觸者，還有15日後曾前往「漢神巨蛋」8樓「山頂鳥」專櫃活動者。

針對快篩問題，他重申要社區盛行率高，才會開設社區採檢站，目前高市23家指定醫院皆設有採檢站，也針對高風險群聚案設置快篩站，目前準備10萬劑快篩，請市民安心，只要戴好口罩，並保持社交距離，「病毒不會找上你」。

關於「漢神櫃姐」案雖不符合高風險群聚案條件仍做快篩，陳其邁說明，快篩有做條件分級，不是去過漢神全部都篩，所以不算普篩。這主要考量漢神人口多，擴大範圍就篩了200多人，但因為CT值加目前採檢陰性，傳播風險不高，「現在比較放心」。

而不為「串門子」在左營設立篩檢站原因，陳其邁表示，串門子不是社區群聚，而是場所群聚，目前也已經檢查完畢，除了8個確診個案，三圈採檢全部都是陰性，去過「串門子」的人全部都是陰性。

另外，針對三級防疫措施，陳其邁也建議指揮中心再往後「延兩週」。他指出，控制傳染病有兩大原則，就是防止病毒進入社區跟醫院，所以市府不只加強醫院整備、看護快篩，也花力氣在防疫旅館跟居家檢疫上，才能降低染疫風險。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎補充說明，高市處理疫情的SOP都不是今天才訂定，從怎麼匡列接觸者、如何清潔消毒、如何擴大匡列等，都按照標準處理程序進行，像今天「潮州群聚案」的大寮一家5口，已經完成住家、戶外清消。

至於目前感染者治療情形，高雄市衛生局長黃志中表示，高市44人住院中，當中無重症，並有6人無症狀。