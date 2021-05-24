疫情衝擊大 高雄公有市場攤商租金可減半

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
疫情衝擊市場攤商，聽到租金可減半，攤商心情大好。記者徐白櫻／攝影
疫情衝擊市場攤商，聽到租金可減半，攤商心情大好。記者徐白櫻／攝影

此波疫情導致各行各業蕭條，高市各地公有市場陸續有攤商向民代陳情，希望疫情期間能減租。高雄市長陳其邁今天在防疫記者會上明確表示，公有市場攤商規費可減半，齊心助市民度難關。

全高市餐廳禁止內用，許多人也宅在家減少去市場購物，不少攤商生意受影響，但水餃等類攤商生意反而比以前好。岡山欣欣市場攤商說，現在年輕人本來就少上菜市場，這波疫情導致生意變差，只有假日比較有人潮，平常市場人很少，但多數人還是會受影響，尤其是滷味之類的業者生意很差。

市府經發局指出，去年疫情爆發後，市府針對公有市場攤商提出租金減半優惠，今年也不例外，公有零售市場攤商使用費減半，持續到流行疫情指揮中心一級開設結束次月，全市約3千多攤商受惠。

高雄市府今天公布各項疫情紓困方案，公有市場攤商減半收租金。圖／高市府提供
高雄市府今天公布各項疫情紓困方案，公有市場攤商減半收租金。圖／高市府提供

疫情 岡山 高雄市

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