疫情衝擊大 高雄公有市場攤商租金可減半

此波疫情導致各行各業蕭條，高市各地公有市場陸續有攤商向民代陳情，希望疫情期間能減租。高雄市長陳其邁今天在防疫記者會上明確表示，公有市場攤商規費可減半，齊心助市民度難關。

全高市餐廳禁止內用，許多人也宅在家減少去市場購物，不少攤商生意受影響，但水餃等類攤商生意反而比以前好。岡山欣欣市場攤商說，現在年輕人本來就少上菜市場，這波疫情導致生意變差，只有假日比較有人潮，平常市場人很少，但多數人還是會受影響，尤其是滷味之類的業者生意很差。