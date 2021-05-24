馬祖今起入境旅客填健康聲明卡 針對高危險族群做快篩

全國疫情升溫，確診人數持續攀升，連江縣疫情指揮中心今日起實施海空入境旅客填寫健康聲明卡，回收後針對高危險族群進行快篩，杜絕疫情感染源；此外，也解除隔離11例採檢皆為陰性，預計25日零時，將再解除隔離3人，持續呼籲自台返馬民眾進行自我健康監測14日；自疫情熱區及自台返馬民眾預約快篩。

縣疫情指揮中心在今天下午召開第46次防疫視訊會議，由縣長劉增應主持，會中公布今日無新增密切接觸需居家隔離個案，解隔離11例採檢皆為陰性，居家隔離減為15例、居家檢疫11人，明（25)日零時預計再解除隔離3人，下午也進行解除前採檢。

縣疫情指揮中心提到，今日的決議事項為，即日起實施入境民眾填寫健康聲明卡，回收後針對高危險族群進行快篩。縣府也持續呼籲自台返馬民眾進行自我健康監測14日。針對民眾反映口罩有隨意丟棄的情形，也請環資局加強環境清潔，並宣導鄉親亂丟口罩者要罰鍰。

縣疫情指揮中心表示，自5月21日起開始各島設立篩檢站，對社區高危險群快篩，以防堵疫情，機場、碼頭共4個入境口將配合各島篩檢站，縣立醫院及各島衛生所透過健康調查表及自主健康監測，針對高危險者安排篩檢，以符地區需求，並密切注意狀況隨時修正。

疫情指揮中心表示，快篩易有偽陰偽陽問題，且每人仍須30分鐘左右受檢，掌控高危險群集中執行快篩處理，並後續隔離及進一步篩檢。