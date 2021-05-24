馬祖今起入境旅客填健康聲明卡 針對高危險族群做快篩

聯合報 / 記者蔡家蓁／連江即時報導
連江縣長劉增應今天前往南竿機場視察，了解今日起實施海空入境旅客填寫健康聲明卡上路情形。圖／連江縣政府提供
連江縣長劉增應今天前往南竿機場視察，了解今日起實施海空入境旅客填寫健康聲明卡上路情形。圖／連江縣政府提供

全國疫情升溫，確診人數持續攀升，連江縣疫情指揮中心今日起實施海空入境旅客填寫健康聲明卡，回收後針對高危險族群進行快篩，杜絕疫情感染源；此外，也解除隔離11例採檢皆為陰性，預計25日零時，將再解除隔離3人，持續呼籲自台返馬民眾進行自我健康監測14日；自疫情熱區及自台返馬民眾預約快篩。

縣疫情指揮中心在今天下午召開第46次防疫視訊會議，由縣長劉增應主持，會中公布今日無新增密切接觸需居家隔離個案，解隔離11例採檢皆為陰性，居家隔離減為15例、居家檢疫11人，明（25)日零時預計再解除隔離3人，下午也進行解除前採檢。

縣疫情指揮中心提到，今日的決議事項為，即日起實施入境民眾填寫健康聲明卡，回收後針對高危險族群進行快篩。縣府也持續呼籲自台返馬民眾進行自我健康監測14日。針對民眾反映口罩有隨意丟棄的情形，也請環資局加強環境清潔，並宣導鄉親亂丟口罩者要罰鍰。

縣疫情指揮中心表示，自5月21日起開始各島設立篩檢站，對社區高危險群快篩，以防堵疫情，機場、碼頭共4個入境口將配合各島篩檢站，縣立醫院及各島衛生所透過健康調查表及自主健康監測，針對高危險者安排篩檢，以符地區需求，並密切注意狀況隨時修正。

疫情指揮中心表示，快篩易有偽陰偽陽問題，且每人仍須30分鐘左右受檢，掌控高危險群集中執行快篩處理，並後續隔離及進一步篩檢。

連江縣疫情指揮中心也請與來馬遊客確診案重疊足跡者、自疫情熱區及自台返馬民眾請於上班時段來電疫情指揮中心預約快篩，電話0963772160。

連江縣疫情指揮中心今日起實施海空入境旅客填寫健康聲明卡，抵達的旅客排隊填表格，回收後針對高危險族群進行快篩。圖／連江縣政府提供
連江縣疫情指揮中心今日起實施海空入境旅客填寫健康聲明卡，抵達的旅客排隊填表格，回收後針對高危險族群進行快篩。圖／連江縣政府提供

疫情 篩檢站 口罩 馬祖

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