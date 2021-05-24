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疫情衝擊計程車生計 司機咬牙苦撐盼：台灣別封城

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
載客生意不好時，計程車司機只能開著冷氣，坐在車內滑手機、看影片來打發時間。記者陳弘逸／攝影
載客生意不好時，計程車司機只能開著冷氣，坐在車內滑手機、看影片來打發時間。記者陳弘逸／攝影

國內疫情升溫，全國防疫進入三級警戒，外出民眾減少，大眾運輸運量慘跌，連帶衝擊計程車生計；計程車排班人員說，以往左營高鐵站有上百輛計程車排班，如今只有不到十輛，且每輛車也未必能載到乘客。載客多年的司機大嘆，從未遇如此窘境。

左營高鐵站前計程車停靠區，不少司機開著冷氣，坐在車內滑手機、看影片來打發時間，即使看見有民眾走出高鐵站，上前詢問是否搭車，多半得到的回應，為民眾揮手拒絕。

計程車排班人員說，以往高鐵站前有上百輛計程車在排班，且一班高鐵或火車到站，就會有不少乘客搭乘，每天為駕駛至少能賺進千元以上，近期疫情升溫，站前只剩不到10輛計程車排班，還未必每輛都能載到乘客。

計程車排班人員還說，若搭乘熱區的高鐵站生意都不好，高鐵站以外的計程車業者生意一定更差。

陳姓計程車司機說，載客20多年，從沒遇過生意如此慘淡，過去SARS與去年疫情剛爆發，都比不上這次嚴重；他還說，以往假日至少可載20趟次，近期1天只剩下1至3趟。

莊姓司機說，受疫情影響，不只旅遊人變少，搭乘大眾交通工具的人也變少，即使計程車都有定期消毒，也配合防疫措施，仍有不少人擔心染疫，選擇自行騎車或開車，幾乎不太有人敢搭乘計程車。

計程車業者透露，不少司機投入載客工作，是透過貸款或是租車的方式來營運，疫情影響生計，不只是貸款或租金付不出來，連生活都受影響。

雖然疫情衝擊生意，但有計程車業者說，即使現在生意不好，忍一時辛苦，也是為了有更好的未來，只盼疫情能早日退去，不希望台灣演變到封城。

左營高鐵站前，僅有零星幾輛計程車前往載客區排班。記者陳弘逸／攝影
左營高鐵站前，僅有零星幾輛計程車前往載客區排班。記者陳弘逸／攝影
載客生意不好時，計程車司機只能開著冷氣，坐在車內滑手機、看影片來打發時間。記者陳弘逸／攝影
載客生意不好時，計程車司機只能開著冷氣，坐在車內滑手機、看影片來打發時間。記者陳弘逸／攝影
左營高鐵站前，僅有零星幾輛計程車前往載客區排班。記者陳弘逸／攝影
左營高鐵站前，僅有零星幾輛計程車前往載客區排班。記者陳弘逸／攝影
受疫情影響，民眾搭乘計程車的意願降低。記者陳弘逸／攝影
受疫情影響，民眾搭乘計程車的意願降低。記者陳弘逸／攝影
載客生意不好時，計程車司機只能開著冷氣，坐在車內滑手機、看影片來打發時間。記者陳弘逸／攝影
載客生意不好時，計程車司機只能開著冷氣，坐在車內滑手機、看影片來打發時間。記者陳弘逸／攝影
司機為了讓乘客放心，也加強計程車消毒次數。記者陳弘逸／攝影
司機為了讓乘客放心，也加強計程車消毒次數。記者陳弘逸／攝影

計程車 疫情 高鐵

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