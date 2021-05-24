串門子採檢全陰 高市：漢神櫃姐案擴散風險小

中央社 / 高雄24日電

高雄市衛生局今天表示，「串門子」餐廳群聚案目前採檢完畢，436人皆為陰性。而暫找無感染源的漢神櫃姐案「擴散風險小」，其中3名接觸者有雙北足跡，希望找到可能感染源。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增5例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，高雄市政府下午召開防疫應變會議，會後由市長陳其邁主持會後記者會，並回應「串門子」餐廳群聚案以及暫找無感染源的漢神櫃姐案。

針對案3459漢神櫃姐接觸者匡列218人，高市衛生局表示，第一圈匡列密切接觸者及顧客14人，PCR採檢結果皆為陰性。第二圈則匡列52人，其中一人具「串門子」活動史，但快篩後皆呈陰性，而第三圈匡列8樓櫃位，成立快篩站檢驗152人，也全數陰性。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說，案3459的CT值僅30，傳播力低，在風險分析上，後續「感染擴散問題小」。為掌握感染源，也啟動溯源疫調，其中「山頂鳥」同櫃消費者20多人中，有3人有雙北足跡及活動史，疫調持續進行中，希望能找到可能感染源。

而在「串門子」群聚專案中，潘炤穎表示，第一圈匡列223人，經過PCR採檢後，除了確定8人確診，其餘215人陰性。而第二圈匡列161人，PCR採檢皆為陰性。第三圈則匡列52人，快篩結果皆為陰性。

在篩檢上，陳其邁說，高市快篩準備10萬劑，高雄狀況跟雙北不同，目前無社區傳播，但會針對高風險個案快篩。他說，在人數多、個案難追蹤時，第一圈會作PCR採檢，量能夠的話，第二圈也會作PCR，而第三圈接觸者的接觸者會視情況做快篩。

衛生局 高雄市 櫃姐

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