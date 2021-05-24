金門防疫酒精已趕製11萬瓶 明起由鄰長配送至家戶

國內疫情確診人數持續暴增，目前全國已升為三級警戒，擔憂民眾的防疫物資是否足夠，金門縣長楊鎮浯特別指示金門酒廠緊急重啟產製75度的酒精，並於今日配送到各村里辦公室，將從明日起委由各鄰長採分配時段進行領取及各戶派送，每戶配發2瓶，發送作業期間自5月25日至5月28日止。

金門縣政府表示，日前請金門酒廠、民政處、行政處、財政處等縣府相關單位商定配送方式，並由民政處邀集基層民政幹部及戶政機關完成任務協調，最終為避免群聚的潛在感染風險，委由各鄰長採分配時段進行領取及各戶派送。金門酒廠同時也展開超前部署，備留專一產線等候生產防疫物資，因此比預期提早灌裝完成。

楊鎮浯今天也親自到盤山村視察酒精的發放情形，金寧鄉長楊忠俊、盤山村長翁品洋等人陪同，楊鎮浯表示，整個疫情從去年一開始到現在，所有的防疫作為，都是採最高標準與最嚴格的做法，就是希望能夠確保鄉親，在疫情下，健康與安全都能夠獲得最好的保障。

楊鎮浯說，除了在防疫的專業之外，還有很重要的一環，就是防疫物資，所以繼去年徵召金門酒廠的生產線做防疫酒精，最近疫情又升溫，也請金門酒廠立刻又再啟動生產線，在最快的時間內，就把防疫酒精生產出來，此波計生產11萬瓶，今天上午在東半島發放，下午則在西半島，預計本周四包含機關團體，也都會送達。

縣府也提及，過往都是由鄉親到村里公所來領取，此次因為疫情關係，為避免群聚，也有別以往，領取方式由村里長通知轄區的鄰長，由鄰長來協助發放。如果有部分鄉親人在台灣，或是不方便的，村里長也會來另外安排協助。