高雄各醫院看護全面快篩 禁止跨院工作

國內本土染疫個案攀升，高雄市長陳其邁今天指出，經專家會議討論，各醫院內看護應全面快篩，若是陽性就要進入通報流程，禁止看護跨機構移動，醫院非必要部門也應關閉。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，全國進入三級防疫警戒，今天高雄更新增5例本土個案，陳其邁下午召開防疫會議，宣布市府新防疫措施。

陳其邁指出，昨天經過跟四大醫學中心和流行病學專家們，討論醫院加嚴防疫措施，醫院是最後一道堡壘，所有醫院目前已經降載分散風險，要是某家醫院內出現群聚感染，其他醫院就能及時支援。

高雄長庚醫院胸腔內科醫師林孟志教授表示，目前高雄各醫院防疫量能整備，包括有23處採檢醫院可針對高風險對象提供快篩和採檢，快篩試劑有10萬劑。另防疫旅館間數下週也將從現在的3823間房間達到4458間房，集中檢疫所達655間、專責病房數也有2541床。

林孟志說，經專家會議討論決議，各醫院應基於「分艙」原則，對於院內陪病照服員（看護）儘速進行全面快篩採檢，若是陽性就要進入通報流程；另也禁止看護跨機構、跨院間移動。

他也指出，醫院附設部門中，除了餐飲部門、便利超商、衛生醫療用品部門可繼續開設，其他像是理髮、花店、眼鏡、美容、宗教室等都應關閉。