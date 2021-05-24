同島一命 高市烘培業者獻上防疫愛心麵包

曾榮獲世界麵包大師賽（Masters de la Boulangerie）世界冠軍的王鵬傑，感謝高市第一線辛苦防疫工作人員，今天起連續5天，每天獻上300份熱騰騰、健康天然的防疫麵包。

王鵬傑表示，因疫情嚴峻，眼見近日醫護人員為了防疫工作廢寢忘食，而清消人員也頂著高溫，穿上密不透風的防護裝備努力奮戰。為了給前線人員溫暖的鼓勵，主動奉獻所能，製作純天然「防疫麵包」，除堅持傳統工法、嚴選在地食材外，並標榜不含反式脂肪酸及人工添加物。希望透過親手烘製的麵包，為第一線防疫人員關懷打氣，盡一份心力。

對於位在苓雅區光華路上的莎士比亞烘焙坊，今天起連續5天，為高市府第一線投入防疫的工作人員獻上的愛心麵包。高雄市政府行政暨國際處處長項賓和感謝業者值此艱鉅的防疫期間，願意奉獻愛心，為市府辛勤付出的第一線防疫人員心中注入暖流。

而為因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，市府兩行政中心已於18日起實施聯合洽公，讓市民能在盡量減少與人接觸的情況下順利洽公，提醒市民務必配合辦理。

另外，防疫期間應隨時戴口罩、勤洗手，保持社交距離，於居家隔離或檢疫期間，如有就醫需求可撥打防疫專線1922，秉持「同島一命、團結抗疫」信念共同度過艱難的時刻。