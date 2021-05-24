濁口溪土堤夷平 兼顧屏東農業灌溉高雄民生用水

高雄山區昨天下雨，茂林等集水區累積雨量都逾百毫米，但濁口溪下游卻沒水可用。高雄市水利局今天指出，出動怪手夷平濁口溪土堤，恢復原貌，兼顧屏東農業灌溉及高雄民生用水。

高雄市水利局表示，濁口溪水量高達每秒6立方公尺，水利署南水局僅核發給農田水利署屏東管理處每秒2.3立方公尺水權，但基於屏東縣農業灌溉需求，溪水遭築堤引流到屏東縣高樹鄉內，造成高雄上游大雨、下游沒水的情形。

高雄市水利局長蔡長展指出，濁口溪主要流域範圍在茂林區內，地面水應為高雄市及屏東縣共享。水利局同仁昨天前往濁口溪會勘，並出動挖土機等機具夷平土堤，恢復河川原貌，以便兼顧屏東縣農業灌溉，又能確保高雄民生用水。

蔡長展表示，高雄市長陳其邁重視農民權益，深知農民需要灌溉，留大部分水給農民，只引一小部分水道分流到高屏溪，作為高雄民生用水。市府已與屏東縣長潘孟安及水利署第七河川局聯繫，今天由南水局與農田水利署屏東管理處協商。

水利局指出，協商後決議，高市府於茂林區濁口溪處取水口上游設置適當分水設施，避免地面水全部引入高樹灌區使用；並請農田水利署屏東管理處建置數位資訊與監控系統，以便能即時公開分享取分水量資訊；分水若影響灌溉用水時，由農水署屏管處微調，兼顧農民灌溉權益。