爭濁口溪水源 高市府：盼兼顧屏東灌溉及高雄用水

爭水源！昨高雄山區下起大雨，但濁口溪土堤阻擋了水源流入美濃溪，全被斷流至屏東高樹鄉，高市府鑿開土堤讓部分水源流入高屏溪，卻引起屏東居民不滿。但高市府指，昨濁口溪川流量每秒6立方公尺，而南水局核發給屏東灌溉用水僅每秒2.3立方公尺，盼恢復河川原貌，兼顧屏東縣農業灌溉及確保高雄民生用水。

屏東縣高樹鄉民以務農維生，抗旱期水源珍貴，更仰賴濁口溪水源灌溉；但濁口溪主要範圍在高雄茂林，高雄也盼仰賴濁口溪解渴。

昨高雄山區下起大雨，茂林區等幾個主要集水區累積雨量都破百毫米，但高雄上游豪雨、下游卻沒水，市府發現原來是被濁口溪土堤斷截水源至屏東高樹，因此開挖土堤，盼分流水源至美濃溪，不料卻引起高樹鄉農民不滿，要求高市府停工。

高市府表示，昨高雄茂林區等幾個主要集水區都因下雨，累積雨量破百毫米，濁口溪水量高達每秒6平方公尺(cms)，但水利署南水局僅核發給農田水利署屏東管理處僅每秒2.3立方公尺水權，卻被築堤全部斷流到屏東縣高樹區內，造成高雄上游豪雨、下游沒水情形。

高雄市水利局長蔡長展表示，水利局前往上游濁口溪會勘，並出動怪手夷平土堤，恢復河川原貌，盼兼顧屏東縣農業灌溉，也確保高雄民生用水。

蔡長展說，高屏溪上游濁口溪主要流域範圍都在高雄市茂林區內，對此高雄市政府主張，該其地面水應該為高雄市及屏東縣所共享，兼顧農田水利署屏東管理處農業及高雄市民生用水。因此高雄市水利局出動挖土機等機具，夷平土堤，恢復河川原貌。

蔡長展強調，市長陳其邁很重視農民權益，深知農民需要灌溉，留大部分水給農民，只引一小部份水道，分流到高屏溪，作為高雄民生用水。