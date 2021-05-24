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小黃生意銳減7成 業者喊話：盼政府比照去年給予補貼

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
受新冠肺炎疫情衝擊，高雄市計程車生意銳減7成。圖／高雄市交通局提供
受新冠肺炎疫情衝擊，高雄市計程車生意銳減7成。圖／高雄市交通局提供

受新冠肺炎疫情衝擊，不只大眾運輸運量慘跌，計程車生意也慘淡，高雄市計程車客運公會理事長甘光華說，這波疫情讓搭計程車的人銳減達7成，比去年疫情還慘，不少司機乾脆暫停營業，盼政府比照去年給予補貼，但更加大補貼力度。

近日高雄大眾運輸運量直落，以往每日運量近18萬人次的高捷，上周末僅剩1萬多人次，輕軌也只有600多人次。不過今天是上班日，截至中午已破萬人次，高捷表示，這顯示通勤族還是有搭乘捷運需求。

高捷從上周末全日10到15分鐘一班車，今恢復至尖峰4到6分鐘一班，但離峰從8分鐘一班延長至10分鐘一班。高捷表示，明天仍將採尖峰4到6分鐘一班，離峰10分鐘一班；不過明起原本晚上12點開的末班車，將提早至晚上11點開。

另高雄市交通局統計，今上午7點到9點尖峰時刻，市區往來高速公路翠華、大中、九如、建國、中正、三多等匝道車流量，較這波疫情大爆發前的10日周一同時段減少約20%。顯示受遠距教學、辦公等影響，私人運具通勤需求也減少。

小黃運將也叫苦連天，甘光華說，去年疫情高峰時，搭計程車的人少了約4、5成，但今年更慘，目前預估至少銳減了7成，有約3、4成的司機都乾脆放棄上班，暫停營業了。

甘光華說，去年政府有因應疫情衝擊，給予計程車業者包括薪資、油價、利息、防疫物資等補貼，還有舉辦轉型培訓課程，但今年至今還沒有。

甘光華表示，已有向交通部反映，希望能比照去年給予補貼，但今年疫情衝擊更大，盼補貼力度也能比去年更大，如去年薪資補貼3個月、1個月1萬元，這次能再增加。

疫情 計程車 高捷

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