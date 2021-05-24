屏東山區下雨未逾百毫米 高居全國之冠

屏東縣北部山區昨天下午開始下陣雨，今天清晨也下了一陣雨，最高雨量在瑪家鄉北葉村風景巷附近，今天截至中午12時累積雨量為76毫米，高居全國之冠，讓部落居民相當興奮。

中央氣象局資料顯示，今天截至中午12時，全國前5大降雨量都在屏東縣，但都在百毫米以下，以瑪家鄉北葉村風景巷附近降雨量最高，有76毫米。

其次，分別是內埔鄉水門村的69毫米、三地門鄉口社村5鄰的52毫米、三地門鄉口社村信義巷的51毫米、瑪家鄉佳義村的45.5毫米。

瑪家鄉長梁明輝表示，昨天下午就下了一陣雨，雖然也沒逾百毫米，但已經讓部落居民高興了1晚上；今天清晨下了一陣，近中午烏雲密布，看來下午可能會再下大雨。

屏東縣三地門、瑪家鄉山區是高屏溪流域的上游，這2天降量共約100多毫米，南區水資源局副局長鄒漢貴指出，這2地的降雨量到今天中午以前，對高屏溪的水量挹注並不大。

他表示，昨天及今天中午以前，高屏溪的流量都是每秒3.9立方公尺，沒有增加，可能還要再等看看有沒有比較大的雨量。