台氯林園廠早點名群聚 高市府：協調改善

媒體報導，台灣氯乙烯林園廠員工上工前早點名，有違反室外聚會禁令疑慮。高雄市政府衛生局今天表示，勞工上班不適用聚會禁令，但不同單位勞工群聚不妥，會請勞工局協調改善。

媒體報導，台灣氯乙烯林園廠每天早上工前，仍召集員工在室外早點名並量體溫，員工雖有戴口罩，並維持一定距離，但人數約有40~50人，超過「室外10人以上」禁令，質疑廠方無視防疫規定，恐有違法之虞。

對此，衛生局表示，據了解，這是上工前量體溫、工安宣導等防範措施，在畫面看起來有群聚，雖然目前在職場、工廠等地無限定群聚規範，但在傳染病防治立場上，「這種狀況很危險」。

針對勞工職場上班所需，衛生局表示，雖不適用防疫室內5人、室外10人以上停止聚會指引，不過因照片顯示，恐有不同部門單位勞工群聚，正值防疫高峰期仍顯不妥，會請勞工局前往該公司協調改善。

勞工局表示，昨天勞檢處已派員前往廠區，輔導公司採線上宣導及確認，以兼顧工作安全及防疫措施，同時呼籲各事業單位，依據「因應嚴重特殊傳染性肺炎職場安全衛生防護措施指引」訂定並加強執行相關防疫措施。