屏東潮州群聚感染 化學兵進駐大消毒

屏東縣潮州鎮發生新冠肺炎群聚感染，截至昨天為止有8人確診，縣府今天起進行2天大消毒，從上午開始，50多名國軍化學兵與環保局、清潔隊，兵分多路，同步進行。

屏東縣長潘孟安今天上午在臉書（Facebook）發文感謝謝國軍支援，他表示，除了全鎮大消毒，更會加強熱點區域和確診者足跡清消。

潘孟安表示，今天天氣悶熱，在屏東炙熱的太陽下，戴口罩已經很辛苦，國軍還要在密不透風的空間，全副武裝完成任務，很感激，也請他們千萬小心。

潘孟安也呼籲，今天下午1時，潮州社區篩檢站也將啟用，請符合資格的民眾，預約前往採檢，保護自己也保護他人，大家一起阻斷病毒傳播鏈。

衛生局表示，潮州社區篩檢站的優先篩檢對象為潮州鎮泗林里、四春里、光春里、三和里里民；與確診者足跡有同時間重疊的潮州鎮居民；4月20日至5月19日有雙北旅遊史，且有症狀的潮州鎮居民。

潮州鎮公所表示，今天消毒地點除了民治溪南北各里外，還有潮州鎮所有的公共區域包括火車站、轉運站、站前公園、三角公園、獅子公園、河濱公園、運動公園、中山公園、圖書館、游泳池、戲曲故事館、第一市場、日式文化園區；另有潮州鎮中心的圓環商業區。

不少潮州鎮民在鎮公所臉書打氣，並表示「大家一起加油一定可以挺過去」，陳姓鎮民表示，昨天一聽到潮州鎮發生群聚感染，心裡很恐慌，週邊親友也都人心惶惶，但今天看到全鎮大消毒，心裡的恐慌感比較降低，也對防堵感染有點信心。