防堵疫情 澎縣府：盼中央在台灣機場港口設快篩站

澎縣府發言人陳其育表示，針對金門決在機場設置快篩站，中央流行疫情指揮中心認違法依法撤銷，盼中央優先在台灣本島機場設置，不行的話才在離島設置，縣府會最快速度向中央提報計畫。

陳其育表示，金門縣政府23日決定在機場設置快篩站，中央流行疫情指揮中心認為違法依法撤銷，原訂今天在澎湖機場設置快篩站的澎湖縣政府，目前暫緩，將儘速提報計畫，視中央決定會馬上啟動。

澎湖縣政府表示，在國內疫情接連爆發後，離島3縣市首長擔憂病毒藉由搭機旅客傳播至離島，連袂向中央爭取在國內的機場設置快篩站，第一時間就將病毒阻絕於機場，可減少傳染機會，也能讓離島民眾安心，但中央流行疫情指揮中心依傳染疾病防治法第37條第3項之規定，未予同意。

不過，中央流行疫情指揮中心針對離島的醫療量能與防疫的必要性，目前已儘速研議，做出一致性防疫標準，以供離島縣市來遵循。

陳其育表示，國內疫情嚴重，全台各縣市幾乎都有確診案例，離島縣市仍保持零確診，國內3離島立場一致，希望中央能優先在本島機場設置快篩站，檢測陰性才可入境，不希望確診者等入境，造成離島醫療的負擔，未來在港口也將一併納入。

縣府表示，疫情持續延燒，全國提升為三級警戒，縣府全面戒備，在機場重啟紅外線體溫檢測儀，全面暫停舉辦各項活動，呼籲澎湖居民、旅台鄉親、大專學生暫緩往返台澎，返澎後也請進行14天自我健康監測。