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櫃姐確診漢神巨蛋繼續停業5天！悅誠廣場休館至5月28日
高雄漢神巨蛋百貨因櫃姐確診新冠肺炎，高雄市衛生局共匡列了214人採撿。漢神巨蛋原本宣布5月21日至23日休館清消，今天又再度在官網公告，即日起至5月28日暫停營業。高雄悅誠廣場今天也貼出休館公告，配合防疫自主休館到5月28日。
衛生局昨天說明，有關案3459漢神巨蛋百貨櫃姐部分，第一圈匡列個案家人和友人8人，同櫃位同事2人，5月15日後有前往櫃位消費刷卡顧客2人，這14人中有12人陰性、2人檢驗中。第二圈匡列的是山頂鳥周邊櫃位29人，5月4日後在8樓特賣會設攤人員21人及美食街2人，共52人快篩。第三圈匡列了8樓其他櫃位148人快篩。三圈共匡列了214人，目前沒有出現陽性。
漢神巨蛋原本今天要重新營業，但臨時在官網貼出公告，繼續停業5天至5月28日。
高雄悅誠今天也貼出「自主休館公告」，表示為配合政府防疫政策與維護員工及民眾健康，5月24日至28日會自主休館5天，相關營業時間會再另行公告。
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