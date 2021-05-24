不戴口罩 屏縣府舉發424件、潮州鎮祭不收垃圾

中央社 / 屏東縣24日電

新冠肺炎全國三級警戒，屏東縣政府表示，截至今天上午，屏東縣一共開不戴口罩經勸導不聽的舉發單424件。潮州鎮截至昨天有8例確診病例，潮州鎮公所執行不戴口罩拒收垃圾。

屏東縣政府表示，屏東縣累計至昨天有14例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土案例，昨天新增的8例中，有7例在潮州鎮。屏東縣政府除了今天開始進行全鎮大消毒外，也在潮州鎮設置屏東縣第一個社區快篩站，潮州鎮公所表示，不戴口罩倒垃圾，清潔隊將拒收。

屏東縣政府今天公布近日違反傳染病防治法的違規舉發單件數，縣府表示，截至今天上午，累計已舉發452件，其中，不戴口罩經勸導不聽就有424件，營業場所未關閉娛樂場域共8件、營業場所未執行防疫措施共4件、營業場所經縣府強制關閉而未遵循共11件、餐飲業未執行防疫措施共4件、補習班未執行停課規定共1件。

截至上午10時，衛生局還沒有針對舉發單開出罰單。但縣長潘孟安在臉書（Facebook）強調，特定場所未依規定關閉最高可罰新台幣30萬元。衛生局也表示，依照傳染病防治法，不戴口罩經勸導不聽可罰3000元至1萬5000元。

縣政府表示，今起屏東縣餐飲業禁止內用，一律改外帶，否則須停業，縣府將加強查緝。

屏東縣政府 口罩 衛生局

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