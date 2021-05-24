高雄林園海岸改善 預計2023年完工

高雄市林園海岸養殖管線雜亂、海堤老舊、綠帶空間零散，高雄市副市長林欽榮前往視察，指示水利局向中央爭取海岸改善經費，盼提早於2022年開工，預計2023年底看見復育效益，提供優質的海岸休憩環境，促進地方觀光及經濟發展。

水利局表示，林園海岸北起鳳鼻頭，南至爐濟殿公園，全長約8公里。現況養殖管線雜亂、海堤老舊及綠帶空間零散等因素，導致沿線景觀環境不佳。

水利局自2011年起辦理大高雄海岸規畫，林園海岸前期已於2015年完成海岸環境營造約600公尺（中芸漁港至西汕路214巷）。

這次計畫先從海岸線南端爐濟殿公園開始往北進行景觀復育約900公尺，工程費約0.8億元，用地費約0.3億元，共計1.1億元，工程內容包含既有海堤改建、養殖管線收納美化、休憩空間設置及海岸環境營造等。

水利局說，林園海堤管理單位為經濟部水利署，此次復育範圍(西汕路214巷至爐濟殿公園)請水利署第六河局盡速完成用地取得，並同時向水利署爭取經費440萬著手辦理設計作業，預計工程2023年完工，後續向中央爭取中芸漁港北側海岸復育計畫。

相關工程改善後，林園海岸線可串聯公12海洋濕地公園、汕尾漁港、中芸漁港及爐濟殿公園等景點，提供市民休憩環境。