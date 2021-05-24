植物醫師進駐產地！高市農業局建置線上植物防疫平台

高雄市政府農業局105年起創全國之先導入植物醫師制度，以自有經費聘請2名植物醫師高佩琳及鄭靜霖，為高雄農民解決農作物疑難雜症；今年又爭取到農委會動植物防疫檢疫局補助基層農會新聘2名儲備植物醫師陳原諄及邱柏勳，分別派駐在美濃區農會綠色農業資材中心及大樹區農會姑山倉庫，就近輔導產地農民，加倍把關農產安全。

農業局張清榮表示，除了植物醫師的現場診斷輔導外，農業局現正積極建置線上植物防疫平台，透過雲端蒐集植物醫師第一線的診斷資料，未來能以智慧科技提供農友疫情即時預警，以及作物病蟲害即時求診管道。此外還可提供線上預約、排程、看診及案例追蹤，輔導農友正確用藥並實踐農藥減半。

高雄市目前有4名植物醫師，除了提供作物診斷諮詢服務，同時協助病蟲害疫情監測並建立當地作物有害生物樣貌，並輔導農民以友善環境防治資材取代傳統化學農藥，以維護消費者健康並降低環境負荷。今年截至4月底，已協助高雄市植物診斷案件138人次，輔導面積達74.58公頃。

高雄市農業局表示，派駐在美濃區農會綠色農業資材中心的陳原諄，畢業於中興大學植物病理研究所；另一位是中興大學昆蟲學系畢業的邱柏勳，目前派駐在大樹區農會姑山倉庫。大樹區主要作物是荔枝和鳳梨，邱 柏勳報到時適逢2大作物的產季，立即上線。

農業局自籌經費成立專家技術服務團，團隊包含植物病害、蟲害、病毒及土壤肥料等專家，由技術團共同協助植物醫師成長，提升植物醫師知能及診斷技術，一同解決農友病蟲害及用藥問題，以栽種出更多安全的農產品。

張清榮說，植物防疫平台可利用智慧化分析大數據，幫助市府了解各種疫病蟲害發生的地緣關係，精準掌握病蟲害控制及擴散狀況，讓診斷及預警更有效率，也更能減少農民經濟上的損害。