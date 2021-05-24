確診者足跡到部落 屏東原鄉成立防疫組織把關

中央社 / 屏東縣24日電

新冠肺炎本土確診者曾到三地門鄉的餐廳用餐，三地門鄉公所今天指出，已在三地村設防疫檢測站，篩檢進入部落的民眾。隔鄰瑪家鄉公所表示，各部落也成立防疫組織把關路口。

屏東縣政府指出，截至今天上午，縣內已有14例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，其中1名確診者曾到三地門鄉三地村的瞭望台餐廳用餐。

三地門鄉表示，昨天起在三地村設置防疫檢測站，針對進入三地村的遊客及民眾進行體溫量測、噴酒精消毒及要求戴口罩；今天開始，三地門鄉各部落也陸續成立巡查組織，由村民擔任志工執勤檢疫及部落防疫。

三地門鄉隔鄰的瑪家鄉境內有多處休閒景點，疫情升溫，瑪家鄉長梁明輝日前多次向屏東縣府提出封路、封山禁止外地人到部落的申請，但縣府以第三級警戒還不到封山沒有核准，瑪家鄉於是成立部落組織，嚴格篩檢進入部落的外地民眾。

梁明輝今天在臉書（Facebook）以「辛苦防疫，守護家園的鄉親」為題貼文表示，有人誤以為疫情不會到原住民部落，隔壁的三地門鄉就有確診者的足跡，「我們一點也不能鬆懈」。

梁明輝除了呼籲鄉民外出時要戴口罩，也要繼續加強各部落防疫工作，各部落雖然都已成立防疫組織，並派人在部落重要路口站崗輪值，但每天仍要檢討是否有防疫破口。

他說，由於縣政府不同意鄉公所申請的封路、封山行動，因此，對於外地來遊客或登山客只能柔性訴求，看到有違規行為，會照相或攝影存證，再向警方舉報。

梁明輝表示，疫情結束之後，將針對表現優良的部落及志工表揚。

屏東縣政府 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

飛沫隔離罩 送牙醫防疫

疫情擴散 泰金寶碧武里工廠暫停部分產線至6月3日

世衛大會24日開幕 日內瓦民眾驚訝排除台灣

宅防疫！車禍資料申請 台中交通大隊：多用網路少用馬路

相關新聞

高、屏農民守田防搶水 屏農指責陳其邁「歹𤆬頭」

高雄水情嚴峻，屏東農民為了農業用水指責高雄市長陳其邁不該帶頭搶水。因為今年乾旱，搶水紛爭特別多。每逢輪灌日到來，為預防無...

疫情衝擊大 高雄公有市場攤商租金可減半

此波疫情導致各行各業蕭條，高市各地公有市場陸續有攤商向民代陳情，希望疫情期間能減租。高雄市長陳其邁今天在防疫記者會上明確...

馬祖今起入境旅客填健康聲明卡 針對高危險族群做快篩

全國疫情升溫，確診人數持續攀升，連江縣疫情指揮中心今日起實施海空入境旅客填寫健康聲明卡，回收後針對高危險族群進行快篩，杜...

疫情衝擊計程車生計 司機咬牙苦撐盼：台灣別封城

國內疫情升溫，全國防疫進入三級警戒，外出民眾減少，大眾運輸運量慘跌，連帶衝擊計程車生計；計程車排班人員說，以往左營高鐵站...

金門防疫酒精已趕製11萬瓶 明起由鄰長配送至家戶

國內疫情確診人數持續暴增，目前全國已升為三級警戒，擔憂民眾的防疫物資是否足夠，金門縣長楊鎮浯特別指示金門酒廠緊急重啟產製...

把機密當秘境？山友批網路公開柴山軍事管制GPS座標

高雄一名48歲鄭姓男子日前帶著8歲的兒子到高雄北柴山少男峰登山，過程中不慎迷路，疑似誤闖軍是管制區，經警消救援，順利下山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。