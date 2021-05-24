確診者足跡到部落 屏東原鄉成立防疫組織把關

新冠肺炎本土確診者曾到三地門鄉的餐廳用餐，三地門鄉公所今天指出，已在三地村設防疫檢測站，篩檢進入部落的民眾。隔鄰瑪家鄉公所表示，各部落也成立防疫組織把關路口。

屏東縣政府指出，截至今天上午，縣內已有14例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，其中1名確診者曾到三地門鄉三地村的瞭望台餐廳用餐。

三地門鄉表示，昨天起在三地村設置防疫檢測站，針對進入三地村的遊客及民眾進行體溫量測、噴酒精消毒及要求戴口罩；今天開始，三地門鄉各部落也陸續成立巡查組織，由村民擔任志工執勤檢疫及部落防疫。

三地門鄉隔鄰的瑪家鄉境內有多處休閒景點，疫情升溫，瑪家鄉長梁明輝日前多次向屏東縣府提出封路、封山禁止外地人到部落的申請，但縣府以第三級警戒還不到封山沒有核准，瑪家鄉於是成立部落組織，嚴格篩檢進入部落的外地民眾。

梁明輝今天在臉書（Facebook）以「辛苦防疫，守護家園的鄉親」為題貼文表示，有人誤以為疫情不會到原住民部落，隔壁的三地門鄉就有確診者的足跡，「我們一點也不能鬆懈」。

梁明輝除了呼籲鄉民外出時要戴口罩，也要繼續加強各部落防疫工作，各部落雖然都已成立防疫組織，並派人在部落重要路口站崗輪值，但每天仍要檢討是否有防疫破口。

他說，由於縣政府不同意鄉公所申請的封路、封山行動，因此，對於外地來遊客或登山客只能柔性訴求，看到有違規行為，會照相或攝影存證，再向警方舉報。

梁明輝表示，疫情結束之後，將針對表現優良的部落及志工表揚。