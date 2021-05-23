聽新聞
test
0:00 / 0:00
「同島一命，有嗎？」 屏東春日鄉長看到遊客戲水怒了
屏東縣疫情升溫，今天新增確診8例，從5月21日縣內累計14例確診，縣長潘孟安更提醒民眾待在家。但卻有遊客仍跑到春日鄉士文溪橋下戲水、烤肉，鄉長柯自強怒了，原鄉族人尊重防疫規定、戴口罩，不出門，但外地遊客卻跑來部落聚集，登山客車輛來來停停，他在臉書說，真是講不聽的「白浪」。
春日鄉長柯自強說，今上午11點，古華村鄉親打給他，士林溪橋下有人潮聚集，很多遊客在戲水，當下他趕緊打電話請公所同仁會同警方到場察看，但警方卻說要先勸導，勸導後人潮有散去。
柯自強說，沒想到下午4點多又有一批遊客來玩水，他生氣說，現在疫情緊張，大家都在認真防疫、部落族人戰戰兢兢，還有外地遊客跑來山區。有族人質疑，為什麼高雄桃源山區昨有人戲水，就直接開罰，為什麼春日情況不行呢？
柯自強說，部落防疫宣導，族人乖乖聽話在家，對照在河床戲水遊客、烤肉，力里停車場登山客來來去去，他形容「兩個世界」，生氣的說，團結防疫、同島一命，是講給原住民，對「白浪」來說參考用的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言