「同島一命，有嗎？」 屏東春日鄉長看到遊客戲水怒了

屏東縣疫情升溫，今天新增確診8例，從5月21日縣內累計14例確診，縣長潘孟安更提醒民眾待在家。但卻有遊客仍跑到春日鄉士文溪橋下戲水、烤肉，鄉長柯自強怒了，原鄉族人尊重防疫規定、戴口罩，不出門，但外地遊客卻跑來部落聚集，登山客車輛來來停停，他在臉書說，真是講不聽的「白浪」。

春日鄉長柯自強說，今上午11點，古華村鄉親打給他，士林溪橋下有人潮聚集，很多遊客在戲水，當下他趕緊打電話請公所同仁會同警方到場察看，但警方卻說要先勸導，勸導後人潮有散去。

柯自強說，沒想到下午4點多又有一批遊客來玩水，他生氣說，現在疫情緊張，大家都在認真防疫、部落族人戰戰兢兢，還有外地遊客跑來山區。有族人質疑，為什麼高雄桃源山區昨有人戲水，就直接開罰，為什麼春日情況不行呢？

柯自強說，部落防疫宣導，族人乖乖聽話在家，對照在河床戲水遊客、烤肉，力里停車場登山客來來去去，他形容「兩個世界」，生氣的說，團結防疫、同島一命，是講給原住民，對「白浪」來說參考用的。