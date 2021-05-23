憂「縣外移入」攻陷澎湖 縣長喊話旅台鄉親暫緩返鄉

新冠肺炎疫情全國發燒，目前僅剩離島澎湖、金門、馬祖以及嘉義縣市、台東尚未淪陷，澎湖縣長賴峰偉憂心本島「返鄉潮」讓澎湖淪陷，今呼籲在28日前旅居台灣民眾、大專學生等暫緩「返鄉」，在澎湖的本島工人，則暫時返台休假，賴峰偉強調，避免跨縣市移動就少一個風險。

因疫情發燒，澎湖對外交通海運部分停航，僅剩空運還有航班，但入境人數逐日下降，昨天到澎湖者僅493人，主要返澎的旅台鄉親、停課大專學生以及少數遊客。

賴峰偉說，花蓮原本是「零確診」的淨土，但昨日新增3名確診，都是從「縣外移入」的確診者，因此他以花蓮為例，呼籲居住台灣的旅外鄉親及停課大專生暫停返鄉，減少移動，避免染疫，待5月28日後，再返澎與親人團聚。

此外，部分在澎湖工作的本島勞工，今賴峰偉也要求工程負責人，負起督導責任，5月28日前暫停返台休假，將風險降至最低；縣府粗估，全島大型工程約有13位來自台灣的模板及挖掘機工人，已要求工程單位管制工人5月28日前暫停返回臺灣休假，其他民間單位的工區，建設處也與承包廠商溝通，比照辦理。