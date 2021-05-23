專責病床整備好了 陳其邁允跨縣市提供醫療資源

高雄市長陳其邁今天表示，高雄市醫療資源整備好了，高市為南部區域急重症最核心城市，醫療資源算豐沛，同島一命，如果鄰近縣市有需要跨縣市合作，高雄市願意提供醫療資源。

陳其邁在高雄市沒有新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例的今天，談到醫療資源的整備時做上述表示。

他再三提醒並呼籲民眾要戴口罩，保護自己及家人。他說昨天的專家會議再次盤點防疫量能，針對高風險對象的快篩跟採檢設置23處快篩站，有逾150名志工協助採檢，同時快篩試劑也備妥10萬劑。

擔心高雄市疫情像雙北一樣，陳其邁表示，高市超前部署；目前防疫旅館有逾3800間房，預計下週會達4458間，目前集中檢疫所有655間，下週會再增加並會將防疫旅館變成集中檢疫所，以增加未來收治輕症或無症狀者量能。

專責病房數方面，已匡列2541床，今天為止，四大醫學中心及市立醫院已清空1191床，假如疫情升溫，隨時可以清空病房達2541床。

高雄市醫療整備量能分成5級，疫情升溫的時候會隨著做調整，採取分級、分艙、分流策略。

陳其邁說，醫療資源已做最好的整備，高雄市是南部區域急重症最核心的一個城市，醫療資源可說是最豐沛的地方，高雄市會注意到鄰近周遭縣市一些急重症病患的收治議題；同島一命，如果鄰近縣市有需要跨縣市合作，高雄市願意提供最好的醫療資源。