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全高雄18處夜市休息 熱鬧商圈蕭條像「防空演習」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
全高市已有18處夜市休市，光華、六合等夜市出入口也實施簡訊實聯制。記者劉學聖／攝影
全高市已有18處夜市休市，光華、六合等夜市出入口也實施簡訊實聯制。記者劉學聖／攝影

疫情重創高雄經濟，甫開幕2個月的義享天地、百貨業龍頭漢神巨蛋都受疫情影響停業消毒，不僅百貨業受影響，全高雄有18處夜市暫停營業，分散在全市各區。旗津哈瑪星商圈、旗山老街商圈等地也是多達三成店面休息，業者嘆「像防空演習，街上空蕩蕩」。

義享天地曾有確診者出遊，5月20、21日自主停業2天，昨起恢復營業，營業時間只到晚上8點。漢神巨蛋因櫃姐染緊急消毒，宣布停業5月21至23四停業3天。

高雄市夜市部分，經發局統計，目前停業的夜市主要是地方商展，大樹、前鎮、鳳山各三處，另有美濃、楠梓、阿蓮、鹽埕等地地方夜市全都暫時營業至5 月28日，總計18處夜市休息。

除夜市外，許多店家受餐廳禁止內用影響決定暫時自主性休業，約有上百家業者的哈瑪星商圈相當明顯。哈瑪星風華再現促進會理事長陳慧玟說，有些店家不適合作外帶生意，目前約有30家會員決定先休息，等待解禁才復業。

旗山、甲仙商圈也是同樣冷清清，旗山約三成店面休息，近百攤假日攤商幾乎全停，業者嘆，旗山老街感覺像防空演習。甲仙芋冰店劉姓業者說，多家商圈內餐廳停業，自家生意只剩一成，半數員工排休假。

餐飲店內不能內用，旗津一家海鮮快炒業者決定暫停營業等待這波疫情過去。記者徐白櫻／攝影
餐飲店內不能內用，旗津一家海鮮快炒業者決定暫停營業等待這波疫情過去。記者徐白櫻／攝影
旗山商圈情景蕭條，昨天是假日，但假日攤位幾乎沒人出來做生意。圖／本報資料照
旗山商圈情景蕭條，昨天是假日，但假日攤位幾乎沒人出來做生意。圖／本報資料照

夜市 疫情 高雄市

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