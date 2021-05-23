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熱天氣助攻防疫！高雄駁二午後空蕩蕩上演遊客「清零」

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導
高雄駁二藝術特區今天午後未見遊客人影，上演「清零」。記者張議晨/攝影
高雄駁二藝術特區今天午後未見遊客人影，上演「清零」。記者張議晨/攝影

新冠肺炎疫情發燒，本周末為首個實施三級防疫警戒的周末假日，高雄市駁二藝術特區因場館關閉，加上盛夏高溫「助攻」，園區少見遊客，直接上演「清零」戲碼，有照常營業業者對比疫情前後盛況，直呼「差很大」，只求疫情快快結束，回復正常運作。

駁二藝術特區是高雄市熱門旅遊景點，因展覽場館多、餐廳多、咖啡店也多，是不少市民或外縣市遊客愛來的旅遊熱區；但配合防疫，展覽場館全數關閉，許多進駐園區的業者也多自主停業，僅剩附近街道賣店慘淡經營。

這周六、日是全台升級三級警戒的首個假期，駁二特區一改過去人潮鼎沸狀況，今下午4時許園區空蕩蕩，停車場未見車輛停放，連輕軌車廂也少見遊客搭乘，園區如同「清零」，高雄鄔姓市民笑稱「代表大家乖乖都在家！」

今下午照常開店的業者對比比疫情前後盛況，直呼「差很大」，她說，駁二展覽場館開放時，遮蔭處多，即便天氣熱遊客也不少，但因為防疫，園區場館全部關閉，沒了遮蔭、吹冷氣的地方，加上疫情緊張，即便園區空曠仍不如選擇待在家。

她無奈說，疫情讓各行各業經營慘淡，她希望民眾在家不要出門造成群聚，但不出門生意又難做，一場疫情已讓他們業者陷入兩難矛盾，只能祈求疫情快快結束，恢復正常運作。

高雄駁二藝術特區今天午後未見遊客人影，上演「清零」。記者張議晨/攝影
高雄駁二藝術特區今天午後未見遊客人影，上演「清零」。記者張議晨/攝影
高雄駁二藝術特區今天午後未見遊客人影，停車場也沒有車輛停放，上演「清零」。記者張議晨/攝影
高雄駁二藝術特區今天午後未見遊客人影，停車場也沒有車輛停放，上演「清零」。記者張議晨/攝影
高雄駁二藝術特區今天午後未見遊客人影，上演「清零」。記者張議晨/攝影
高雄駁二藝術特區今天午後未見遊客人影，上演「清零」。記者張議晨/攝影

疫情 駁二 高雄市

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