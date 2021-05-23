擔憂廁所成病毒溫床 市府加強廁所清潔與消毒

高雄市左營區「串門子海鮮燒烤」用餐客人、工作人員等，坐在不同包廂卻陸續有人確診，衛生單位懷疑餐廳廁所可能是傳播源頭，廁所衛生與防疫問題受關注。目前多數營業場所幾乎未開放廁所，昨天因封閉公園公廁惹議，後來重開，高雄市養工處表示，考量民眾使用需求，將加強公用廁所清潔與消毒工作。

受疫情影響，近期公用廁所開放情形不一，多數營業場所如超商、賣場、餐廳內的廁所幾乎暫時關閉，市府養工處昨天因封閉公園公廁惹議，考量外出民眾使用需求，後來解禁重開放。

另外，即使加油站為半開放空間，但連加油也需要掃實聯制QR Code登記，就連加油站內的廁所，也連帶貼起實聯制QR Code，但如廁者是否落實，則靠民眾自律。