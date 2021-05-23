登山客偷爬小關山林道 屏東林管處已驅離39人

林務局屏東林區管理處日前接獲民眾通報，高雄市桃源區小關山林道有多位登山客聚集，立即派員前往勸導，昨天晚間至今天清晨共計驅離39人，屏東林管處表示，轄內林道、登山步道暫停開放至5月28日，山一直都在，請民眾疫情過後再來。

疫情嚴峻，大家不敢出門，但山區有民眾發現，小關山林道神池營地還是有多位疑似無法待在家中的登山客出來爬山，因登山是高強度運動，過程需要深呼吸，全程戴口罩恐造成氧氣量不足，民眾擔心登山客到訪易有群聚集傳染病毒風險，向屏東林管處通報檢舉。

屏東林管處獲報昨天下午陸續派員勸導已進入人、車撤離，道路入口及管制站等處設置告示牌、防疫登錄QRcord，並同步通知六龜警分局員警暫停核發一般民眾申請入山許可。

屏東林管處人員昨天晚間發現小關山林道內有11台休旅車、1台貨車，遊客35人，立即進行勸導，共勸離7人，今天清晨再到小關山林道勸離24人、小關山登山步道及神池營地勸離8人。