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台東1999案量明顯增 詢問群聚認定、檢舉未戴口罩居多
疫情升溫，政府建議民眾最好盡量宅在家，上周台東縣府1999專線撥打數量明顯增加，其中以詢問防疫相關資訊如停班停課等最多。縣府表示，抗疫期間，1999數量多出1至2成，其中以詢問活動是否停止、群聚如何認定最多，其次是檢舉有人群聚、未戴口罩，平均每天約多出30通。
上周疫情升溫，縣府國際發展及計畫處長曹劍秋表示，話務人員反映1999的電話量明顯增加，平日每天約160通，這段期間每天多出近30通。
民眾詢問內容以群聚活動如何認定，如廟會活動最多可有多少人、活動是否中止等，上周共有154件；檢舉有人群聚、未戴口罩共82件，希望縣府派人處理。
台東何姓縣民說，坊間各種訊息太多，也有人以官方姿態提供各種消息，是真是假很難判斷，最後還是要回歸縣府，1999剛好可以確認訊息的真偽，如他聽說停課會延長到6月8日，撥完1999才知道目前尚未決定，純屬謠傳。
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